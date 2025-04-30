長榮航談關稅　空運Q3可能搶運潮、客運暑假訂位進量慢

▲長榮航總經理孫嘉明。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今（30）日舉行「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會，會後總經理孫嘉明受訪時談到關稅影響，他指出，客運方面6月以前訂位都不差，暑假進量比較慢要再觀察；貨運部分，美國消費者需求仍在，且Q2、Q3會布局返校開學，可能造成空運擁擠；中國貨機會調整航點改送東南亞，貨量都還是滿的。

孫嘉明表示，Q1整體營收成長，預期獲利也會比去年好，整個上半年來看，客運市場仍健康成長，差旅來看也持續成長，需求都還在，6月以前的訂位狀況都還可以，但暑假進量也密切觀察，訂位進來的速度比較慢，大家都在等關稅談判，相信會有好結果，等到情勢明朗旅遊需求會恢復正常，不過票價也不會因此變動，若是需求減緩，即使變動票價也還是不會有需求。

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貨運方面，孫嘉明指出，4月初有搶運潮，但目前都正常，亞洲出口貨量唯一受到影響是中國，其他都穩定；小額包裹豁免取消，可能稍微影響電商生意，但電商也努力調整，目前看到客戶5月初有取消一些，但主要是因為中國五一長假所致，航班會調整。

孫嘉明說，一般包艙合約簽的很順利，客人沒有說要取消，會持續關注關稅後續談判結果，做必要的航點調整來應對，目前好像有一點影響，像是美國消費者反映，零售商、百貨公司架上都快空了，可能沒有聖誕節買不到禮物，美國消費者聲音會傳達到最高層，也會談成，也許Q2、Q3返校開學，可能造成空運擁擠，海運遞延的狀況最後一定改走空運，因為貨一定要趕到，但詳細狀況密切觀察後續變化。

孫嘉明也認為，川普不會讓大家買不到東西，因為他還是要選票，中國輸美的貨量減少，但從中國出來的貨機還是滿的，貨量會從中國轉移到其他國家，因此貨機也回調整航點並以東南亞為主，像是檳城、河內、曼谷都會增加班次，從上海、重慶、深圳出發的貨機都沒有動。