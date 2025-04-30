萬海慈善「讓愛閃耀」連續8年挺中小社福　今辦捐贈儀式與研討會

▲2024「讓愛閃耀」捐贈儀式，現場有80家非營利組織與會。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導



萬海航運慈善基金會今(30)日舉辦「共創永續：企業與社福同行 NPO×企業交流研討會暨2024「讓愛閃耀」捐贈儀式」，現場約80家非營利組織及40家企業，逾200多位夥伴齊聚一堂，為永續生活的未來藍圖盡一分心力。



根據公益責信協會統計資料，76%的捐款資源都落在大型社福團體，萬海慈善看見中小社福的迫切需求，自2016年開辦「讓愛閃耀」，專為資源匱乏、知名度低、募款困難但急需支持的中小型社福單元提供補助，至今累計捐助已達1.35億元，共計協助440個服務方案在全台各地執行。「讓愛閃耀」專案由約20位社福領域的專家、學者與實務工作者擔任評審，歷經嚴謹的書面審查與實地訪視，確保資源能發揮最大效益；2024年共計65個中小型社福單位獲得補助，專案預計最高補助額度總計19,395,490元。



今年通過補助單位的方案包含：服務弱勢兒少課後陪伴、身心障礙者自立生活培訓、女街友與藥癮婦女社會重建、癌症病友支持、外籍移工生活協助等多元面向。萬海慈善莊斐斐執行長說：「「讓愛閃耀」專案補助中小型社福單位只是一個開端，萬海慈善希望能夠延續其他資源幫助弱勢族群，像是「急難救助」、「傳荇基金 幸福宅急便」經濟弱勢家庭購物金捐贈、「安心醫泊」遠地就醫住宿補助等專案，透過各項資源的整合，使他們能夠得到更全面的照顧。今日邀請多家企業與社福單位交流，期許未來彼此有機會跨界合作。」



除了捐贈儀式外，活動以「共創永續：企業與社福同行 NPO×企業交流研討會」為主題，呼應當今全球重視的永續發展議題，上午活動邀請三家受「讓愛閃耀」補助的社福單位：宜蘭思源仁愛協會、台灣視多障協會、中華飛揚關懷協會，分享在地服務內容。



守護宜蘭獨老及弱勢長者陪伴的思源仁愛協會許雅琪總幹事說：「協會服務宜蘭12鄉鎮、個案有120位，最初以獨居訪視、房屋修繕等服務為主。110年開始拓展做行動柑仔車，提供物資協助；老寶貝心靈轉運站的服務讓長輩有歸屬感，彼此間也變成好朋友；防滑墊及照明設備更換、床邊扶手設施裝設，讓長輩有更安全的生活，感謝萬海慈善的資源挹注，才能持續地擴展方案，長輩們說，萬海慈善及思源讓前途變得光明了！」



服務視覺障礙合併身障或智能障礙的台灣視多障協會陳佑青秘書長表示：「協會服務的孩子，障礙類別多重及複雜，以重度、極重度孩子居多，多數孩子沒有完整的語言表達，暑假是家長照顧的高壓期，因此我們辦理暑期營隊，讓孩子在沒有上學期間身心不退化，「讓愛閃耀」緩解協會經費不足的窘境且增加課程多元性，在評委的建議下，方案更拓展孩子社區適應的範圍，帶著孩子融入社區，拓展生活圈，促進社會參與能增加他們的自信心。」



來自花蓮服務弱勢孩童的中華飛揚關懷協會馬賴婉瑜社工說：「我們希望每個弱勢孩子都能好好地被看見，我們陪伴他們相信學習，因此去年暑假，讓孩子當自己的學習設計者，藉由探索找出興趣，也陪伴他們逐一檢視成果，讓孩子的暑假被點亮。」



東元電機陳苡任副處長分享東元科技文教基金會，以環境生態保育、原住民永續教育計劃等服務，讓社福單位認識東元電機的公益圖譜。下午活動，由天下雜誌CSR頻道黃昭勇總編輯，分享「SDGs國內外發展現況及趨勢內外企業CSR現況」。

玉山銀行以「呵護美好土地 邁向永續未來」為主題，介紹投入十年的玉山瓦拉米計劃，讓環境、經濟及文化永續的歷程，從食安到居安，玉山投入永續不遺餘力。舊鞋救命國際基督關懷協會發起人楊右任分享，從一雙舊鞋開始到至今，已在非洲長期深耕各項服務，包括水井、貨櫃教室，永續就是讓在地居民能夠靠群體的力量，讓社區事務持續運作下去。

美力台灣3D協會曲全立導演則善用自己的專業，用影像在孩子心中種下善與愛的種子。萬海慈善期盼透過此次研討會，讓企業更理解社福工作的核心價值，同時社福夥伴也能理解企業推行的永續目標，彼此促成跨界合作，攜手打造永續共融的社會。