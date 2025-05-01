快訊／黃仁勳喊話川普「改變AI晶片出口規則」：中國已逼近

▲美國總統川普、輝達執行長黃仁勳。（組圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

Nvidia公司執行長黃仁勳呼籲，希望川普政府重新審視人工智慧（AI）技術的出口政策，以便讓美國企業能更好地利用全球市場的潛力。

據《彭博社》報導，黃仁勳表示，「我們需要加速美國AI技術在全球的傳播，政府的政策和支持至關重要」。他認為，目前Nvidia是領先的AI晶片供應商，為OpenAI等公司提供訓練AI模型的技術。然而，由於政策限制，Nvidia被禁止向中國客戶銷售其最先進的產品。此外，拜登政府也擬定了一項將AI技術出口限制分為3個級別的新政策。

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黃仁勳表示，「我不確定新的政策會是什麼，但無論它最終如何制定，都必須認識到自上一次政策發布以來，世界已經發生了根本性的變化。」他提醒，中國在科技領域迅速成長，尤其是華為（Huawei）已開始設計自己的AI晶片，成為強勁競爭者。

「中國並不落後」，黃仁勳指出，「中國領先我們了嗎？他們緊隨其後。我們非常非常接近了。」

面對川普的關稅政策，黃仁勳表示，「應該有政策來促進、支持並加速我們在國內製造的能力。」Nvidia主要依賴台灣半導體製造公司台積電（TSMC）進行生產，目前台積電已開始在美國亞利桑那州生產部分晶片。

黃仁勳自信地說，「只要有意志力和國家的資源，我相信我們能在國內製造。」