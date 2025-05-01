川普關稅重擊股市　勞動基金3月虧損1716億元

▲台股下跌示意照。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

全球金融市場3月底受到川普關稅政策即將上路影響，股市全面重挫，台股3／31更崩跌906點，恐慌情緒蔓延，進一步影響勞動基金績效，勞動基金運用局今（1）日公布最新績效，截至2025年3月底止，勞動基金規模為7兆2358億元，收益數為-641億元、收益率為-0.94％，3月單月虧損1716.3億元。

勞金局表示，3月金融市場表現，雖美國就業及通膨數據尚稱穩定，然關稅貿易戰議題持續延燒，加深市場對美國停滯性通膨的預期，投資者對美國經濟前景的擔憂加劇，進而影響國際金融市場投資氛圍，加上美國消費者信心偏弱，種種因素打壓風險性資產表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內方面，台灣製造業採購經理人指數雖受惠AI需求持續擴增呈現微幅擴張，惟月底受美國新政府關稅政策消息衝擊，台股3月31日單日下挫逾900點，恐慌情緒蔓延，衝擊市場表現；整體而言，3月全球主要金融市場受到全球貿易衝突持續升溫、經濟前景不明及地緣衝突尚存等多重因素影響，台股及費城半導體指數震盪下跌均逾10％。

展望未來，美國4月2日宣布以國家為基礎課徵對等關稅，國際貨幣基金組織（IMF）總裁發表聲明，新關稅措施將帶來全球經濟重大風險，呼籲美國及其貿易夥伴展開建設性的合作，以化解貿易緊張局勢並減少不確定性。世界貿易組織（WTO）秘書長則表示，美中貿易緊張局勢不斷升高，恐對雙邊貿易構成急劇萎縮的重大風險，進而拖累全球其他地區經濟。

在國內方面，行政院因應美國對等關稅政策對國內產業產生之衝擊，已提出出口供應鏈支持方案，提供優惠貸款及研發轉型等各項補助，並持續進行滾動式調整，以協助企業的轉型與升級。

總體來說，美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，未來仍須持續密切關注，去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起皆可能對通膨帶來壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突未歇，皆為金融市場增添潛在風險。