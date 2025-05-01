統一超Q1每股賺2.79元　Q2掌握母親節、端午連假商機

▲統一超。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

統一超（2912）公告今年首季財報，受到轉投資事業加持，Q1合併營收為846.4億元，年增4.4%，寫同期新高，歸屬母公司稅後淨利為28.95億元，年減1.66%，EPS為2.79元，將持續優化數位布局、物流建置與海外展店，奠定長期穩健成長基礎。展望Q2將持續透過線上線下多元服務管道滿足各種生活消費場景，整體營運穩健。

統一超表示，台灣7-ELEVEN滿足1,850萬會員需求，藉由會員、點數、支付3策略，全台門市波段式推出節令、春季限定全店滿額立折與加贈點活動，今年Q1已近20萬人次參與，全新數位生活服務平台uniopen亦不定期推出活動，會員貢獻穩健成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一超指出，台灣7-ELEVEN鮮食架構全台最綿密的生活美食服務平台，藉由星級美味、跨界聯名、在地採購3大做法，帶動相關類別成長1成；同時打造全台服務據點最密集的24小時現做飲品服務平台，深耕CITY系列咖啡與茶飲品牌，帶動類別業績成長近1成。

統一超觀察，今年首季精省抗漲、連假出遊熱潮為消費趨勢，掌握農曆春節、開工開學、換季採購商機，並瞄準精省消費心態，每週推出超值五六日活動及全台逾400家門市設有量販用品專區，不定期提供優惠價及消費回饋；雪淋霜、酷聖霜與思樂冰持續推陳出新；國道服務區業績暢旺，尤以去年底全新改裝的清水服務區人潮更勝以往，連假與節慶商機帶動商場業績持續穩健成長。

邁入第二季，7-ELEVEN掌握清明、端午連假、媽祖遶境、母親節等商機，更首度推出「OPEN! PRIMA會員訂閱制」消費快速集點與多元品牌優惠等，升級會員購物體驗，線上線下持續提供豐富優質的商品服務體驗，架構超越消費者期待的生活型服務平台。