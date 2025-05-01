快訊／還有機會！威力彩19連槓　頭獎上看4.4億

房屋稅大出包 北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

房屋稅繳納今（1）日與綜合所得稅一樣同步起跑，不過台北市稅捐處發布新聞稿指出，受到房屋稅2.0新制上路首年系統轉換影響，有約5萬份稅單出現同一建物但「自住、非自住」兩種不同稅率的現象，已盡速校正回歸，最快5月下旬新印製稅單才會到手。

近73％上班族曾遭職場霸凌 勞動部修職安法增訂防治專章

五一勞動節，上千名勞工上街表達訴求，以「反霸凌，要保障」為題，希望能改善職場環境，根據求職網站調查，有近73％勞工曾碰過職場霸凌；勞動部今（1）日提出《職業安全衛生法》修正草案，包括4大重點內容，其中為完善職場霸凌防治，此次修法特別增訂「職場霸凌防治專章」，明確職場霸凌定義。

無薪假人數增加584人 3廠商坦言「受川普關稅衝擊」

勞動部今（1）日公布最新一期無薪假資料，實施人數2,266人、事業單位計131家，與上一期相比人數增加584人、家數增加21家；勞動部官員表示，還是受到景氣影響較多，但也有3家廠商坦言有受到川普關稅影響而實施減班休息，後續也會請地方政府持續觀察並適時給予協助。

川普關稅重擊股市 勞動基金3月虧損1716億元

全球金融市場3月底受到川普關稅政策即將上路影響，股市全面重挫，台股3／31更崩跌906點，恐慌情緒蔓延，進一步影響勞動基金績效，勞動基金運用局今（1）日公布最新績效，截至2025年3月底止，勞動基金規模為7兆2358億元，收益數為-641億元、收益率為-0.94％，3月單月虧損1716.3億元。

統一超Q1每股賺2.79元 Q2掌握母親節、端午連假商機

統一超（2912）公告今年首季財報，受到轉投資事業加持，Q1合併營收為846.4億元，年增4.4%，寫同期新高，歸屬母公司稅後淨利為28.95億元，年減1.66%，EPS為2.79元，將持續優化數位布局、物流建置與海外展店，奠定長期穩健成長基礎。展望Q2將持續透過線上線下多元服務管道滿足各種生活消費場景，整體營運穩健。

外界喊為能源政策道歉 郭智輝：每個人看法不同

台電員工今日要到經濟部抗議，拒絕用納稅錢填無底洞並要求核電延役，也要求官員要對能源政策錯誤道歉，對此，經濟部長郭智輝今（1）日先納悶「官員認錯道歉？認什麼錯？」隨即強調能源政策錯跟對，不是某一方面的人來批判，每個人都有每個人的看法，不是說你不按照我的看法就是你的錯，這個標準不是這樣。

勞動節快樂嗎？ 近58％勞工自認身心狀況不健康、66%憂過勞

今天是五一勞動節，你是開心又健康的勞工嗎？根據求職網站調查，有57.2%勞工認為目前的身心狀況並不健康，66.2%擔心自己過勞，一天理想工時為7.4小時，自認目前的職場與生活幸福指數平均落在61.2分。

獨／中信金豪發「勞動節大禮包」 集團萬名員工嗨領7天有薪假

今（1）日是勞動節，中信金（2891）集團大手筆送旗下集團逾萬名員工「勞動節大禮包」，以7天有薪假的形式發出「員工關懷假」，創下金融界先例，且公司掛保證以「全薪、不影響服務獎金」的前提發送，期許大家可以在工作和生活之間取得平衡。

綜所稅申報起跑！逾4萬件線上申報完成 首批退稅3情境一文看

今（1）日是綜合所得稅申報首日，財政部統計，光是線上申報從凌晨零點開始到凌晨3點49分為止，已有近4萬件線上申報成功，超過7成以上是退稅案件，申請退稅金額已破5億元。

獨／官股銀行出手 東京分行6月起停辦人民幣、港幣

美國總統川普4月發動關稅戰，全球經貿環境出現重大轉變，國銀海外業務也出現對應調整，財政部所屬泛官股銀行、第一金（2892）旗下一銀宣布，日本東京分行6月1日起停辦人民幣、港幣4大重點業務，引發金融圈熱議。