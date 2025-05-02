永慶不動產攜手三峽分局辦「不動產防詐講座」　提升民眾識詐力

▲永慶不動產店長徐仕峰（右2）攜手新三峽分局分局長劉文雄（左2）舉辦「預防詐騙公益講座」，提升民眾防詐力。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

近年詐騙案件頻傳，為提升民眾識詐防詐能力，永慶不動產三峽學勤加盟店與三峽大雅加盟店攜手新北市政府警察局三峽分局，於4月25日在北大MBA社區舉辦「預防詐騙公益講座」，以專業角度分享常見的不動產詐騙手法，還有永慶地政代書分享房產防詐騙知識，幫助民眾提高警覺，減少財產損失。

相當重視防詐宣傳的三峽分局分局長劉文雄也親自到場分享最新詐騙手法。他致詞時表示，感謝永慶不動產用心舉辦防詐公益講座，讓居民能夠共聚一堂，獲取最新防詐資訊。北大特區經過多年努力與規劃，並在各界志工與警民密切合作下，已成為治安良好的理想居住地。然而，這樣美好的生活環境容易成為詐騙集團覬覦的目標，尤其近年來詐騙案件層出不窮，受害者多為年長者，損失金額動輒上千萬元。期望大家透過這場講座，未來遇上詐騙案件能冷靜應對，平時收到簡訊也勿隨意點擊不明連結或是加入陌生投資社群，以防落入詐騙陷阱。

▲三峽分局分局長劉文雄也親自到場分享最新詐騙手法，幫助民眾提高警覺，減少財產損失。（圖／永慶房產集團提供）

「預防詐騙公益講座」的前半場，由三峽分局偵查隊楊小隊長分享常見及最新詐騙案例，也整理應對方法，讓現場民眾學習如何自保、避免受騙。下半場則由永慶地政代書梁立縈為民眾深入講解常見不動產詐騙手法，幫助大家瞭解如何守護自身不動產安全。在場有許多民眾第一次聽到房屋詐騙手法，感到既震驚又收穫良多，更加警覺未來在進行相關交易時應多加留意。講座最後，永慶不動產三峽學勤加盟店店長徐仕峰還準備了有獎徵答小活動，答對的民眾可獲得禮券紅包，讓大家在收穫知識之餘也開心而歸。

徐仕峰店長也很感謝三峽分局邀請合辦「預防詐騙公益講座」，因為當民眾防詐意識越高、受騙機率才會降低。尤其是不動產詐騙案例，有越來越多的趨勢，民眾往往認為把權狀、身分證件收好在家，房產就不會被騙走，相信這場講座中分享的真實案例，能讓大家有所警惕。此外，我們在每場公益講座都會攜帶「地籍異動即時通」相關資料，鼓勵民眾積極申辦，當產權移轉時、系統主動通知，為自己房產多了一分保障。

永慶房產集團自2024年6月起，率先響應內政部地政司「地籍異動即時通」服務，全台門市協力推廣申辦，同時也自發於全台各地舉行「預防詐騙公益講座」，至今已舉辦超過700場，受惠民眾超過3.5萬人，獲得許多民眾的正面迴響、更不乏成功阻詐的案例！在詐騙持續猖獗的今日，永慶房產集團將持續做下去，協助守護民眾財產安全。