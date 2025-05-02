ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶不動產攜手三峽分局辦「不動產防詐講座」　提升民眾識詐力

永慶不動產攜手三峽分局辦「不動產防詐講座」提升民眾識詐力（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產店長徐仕峰（右2）攜手新三峽分局分局長劉文雄（左2）舉辦「預防詐騙公益講座」，提升民眾防詐力。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

近年詐騙案件頻傳，為提升民眾識詐防詐能力，永慶不動產三峽學勤加盟店與三峽大雅加盟店攜手新北市政府警察局三峽分局，於4月25日在北大MBA社區舉辦「預防詐騙公益講座」，以專業角度分享常見的不動產詐騙手法，還有永慶地政代書分享房產防詐騙知識，幫助民眾提高警覺，減少財產損失。

相當重視防詐宣傳的三峽分局分局長劉文雄也親自到場分享最新詐騙手法。他致詞時表示，感謝永慶不動產用心舉辦防詐公益講座，讓居民能夠共聚一堂，獲取最新防詐資訊。北大特區經過多年努力與規劃，並在各界志工與警民密切合作下，已成為治安良好的理想居住地。然而，這樣美好的生活環境容易成為詐騙集團覬覦的目標，尤其近年來詐騙案件層出不窮，受害者多為年長者，損失金額動輒上千萬元。期望大家透過這場講座，未來遇上詐騙案件能冷靜應對，平時收到簡訊也勿隨意點擊不明連結或是加入陌生投資社群，以防落入詐騙陷阱。

永慶不動產攜手三峽分局辦「不動產防詐講座」提升民眾識詐力（圖／永慶房產集團提供）

▲三峽分局分局長劉文雄也親自到場分享最新詐騙手法，幫助民眾提高警覺，減少財產損失。（圖／永慶房產集團提供）

「預防詐騙公益講座」的前半場，由三峽分局偵查隊楊小隊長分享常見及最新詐騙案例，也整理應對方法，讓現場民眾學習如何自保、避免受騙。下半場則由永慶地政代書梁立縈為民眾深入講解常見不動產詐騙手法，幫助大家瞭解如何守護自身不動產安全。在場有許多民眾第一次聽到房屋詐騙手法，感到既震驚又收穫良多，更加警覺未來在進行相關交易時應多加留意。講座最後，永慶不動產三峽學勤加盟店店長徐仕峰還準備了有獎徵答小活動，答對的民眾可獲得禮券紅包，讓大家在收穫知識之餘也開心而歸。

徐仕峰店長也很感謝三峽分局邀請合辦「預防詐騙公益講座」，因為當民眾防詐意識越高、受騙機率才會降低。尤其是不動產詐騙案例，有越來越多的趨勢，民眾往往認為把權狀、身分證件收好在家，房產就不會被騙走，相信這場講座中分享的真實案例，能讓大家有所警惕。此外，我們在每場公益講座都會攜帶「地籍異動即時通」相關資料，鼓勵民眾積極申辦，當產權移轉時、系統主動通知，為自己房產多了一分保障。

永慶房產集團自2024年6月起，率先響應內政部地政司「地籍異動即時通」服務，全台門市協力推廣申辦，同時也自發於全台各地舉行「預防詐騙公益講座」，至今已舉辦超過700場，受惠民眾超過3.5萬人，獲得許多民眾的正面迴響、更不乏成功阻詐的案例！在詐騙持續猖獗的今日，永慶房產集團將持續做下去，協助守護民眾財產安全。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【人家也想吃！】德牧也想吃蛋糕　被爸抱住瘋狂掙扎超失控XD

推薦閱讀

黃仁勳10年來首度加薪　年薪提高49%至16億元

黃仁勳10年來首度加薪　年薪提高49%至16億元

輝達執行長黃仁勳自2014年以來首次獲得加薪，根據輝達提交給美國證券交易委員會的文件顯示，他的基本年薪現已達到150萬美元（約新台幣4850萬元），比2024年增加了49%。此外，浮動現金薪資增加了100萬美元（約新台幣3233萬元），年增幅達50%，而股票獎勵則高達3880萬美元（約新台幣12億5420萬元），使黃仁勳的總薪資達到4990萬美元（約新台幣16億1340萬元）。

2025-05-02 11:05
喊話股神「抱蘋果不如改抱台積電」　陸行之：每季現金股利遲早10元

喊話股神「抱蘋果不如改抱台積電」　陸行之：每季現金股利遲早10元

知名半導體分析師陸行之今日發文，認為蘋果近期財報乏善可陳，產品也沒有亮點，因此認為股神巴菲特抱蘋果不如來抱台積電，但他也說，台積電雖然一年比一年表現更好，但他個人認為公司明年底之前的季度現金股利不增加到每股10元，實在是對不起股東。

2025-05-02 11:01
輸出入公會聯誼會支持撥補台電虧損　穩定電價助業者渡過景氣難關

輸出入公會聯誼會支持撥補台電虧損　穩定電價助業者渡過景氣難關

面對當前全球經貿局勢劇烈變化與能源成本持續上升，中華民國輸出入公會聯誼會(以下簡稱輸出入公會聯誼會)表達支持政府撥補台電虧損以穩定國內電價，來維繫產業競爭力與穩定民生經濟。

2025-05-02 10:44
快訊／新台幣匯率狂升逾5角　創一年新高31.49價位

快訊／新台幣匯率狂升逾5角　創一年新高31.49價位

儘管中央銀行澄清，美國要求新台幣升值與事實不符，但新台幣本周以來升值驚人，今 （2）日早盤再連破 32 元，且一路強升，直接摜破31.5元關卡，台北匯市開盤逾一個小時半最高來到 31.49價位，狂升逾5角。

2025-05-02 10:33
美元霸權動搖　高盛點名3種亞洲貨幣是主要贏家

美元霸權動搖　高盛點名3種亞洲貨幣是主要贏家

高盛集團表示，隨著各國央行尋求將儲備資產多元化，減少對美元的依賴，韓國、新加坡和中國的貨幣可能成為亞洲最大的受益者。

2025-05-02 10:32
郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　經濟部：尊重所有意見

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　經濟部：尊重所有意見

五一勞動節上百名台電員工包圍經濟部抗議能源政策，同一時間在立法院備詢的經濟部長郭智輝談到此事時，竟動怒嗆「他看不下去他可以離開啊」，引發外界爭議。對此，經濟部部長室今（2）日聲明，稱郭部長尊重所有台電員工和社會各界對能源政策的意見，但不應以錯誤的陳述誤導視聽。

2025-05-02 10:20
21.7萬人心安！00939配息0.05元　填息達陣

21.7萬人心安！00939配息0.05元　填息達陣

資產規模360億元，擁有近21.7萬受益人的月配型台股ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日除息，每股配發0.05元股息，為連續5度維持相同水準，受到大盤持續攀高的激勵，走高到13.31元，順利填息，股利預計5月26日入帳。

2025-05-02 10:08
快訊／台積電上漲30元至938　台股大漲逾370點

快訊／台積電上漲30元至938　台股大漲逾370點

2025-05-02 09:04
全美零售聯合會估下半年櫃量至少減兩成　德魯里估恐需全面縮減船隊

全美零售聯合會估下半年櫃量至少減兩成　德魯里估恐需全面縮減船隊

對於美國關稅政策與對大陸製造船舶抵制措施，知名航運諮詢機構德魯里(Drewry)預測，今年全球貨櫃港口運輸量將下降1%，全美零售聯合會則估今年下半年美國貨櫃進口量至少年減20%。德魯里擔憂船公司光空班還不夠，恐需全面縮減船隊，但因美國對陸製船收取額外港口費措施，會讓船東不願拆解非陸製船，進一步扭曲市場。

2025-05-02 07:00
AI股警訊！輝達捲3大憂慮　遭罕見降評至「賣出」

AI股警訊！輝達捲3大憂慮　遭罕見降評至「賣出」

擁有「AI火車頭」封號的輝達（NVIDIA）陷入3大隱憂，最新投資機構Seaport出現分析報告，認為AI的益處已完全反應，對NVIDIA罕見發出「賣出」評等，目標價落在100美元。

2025-05-02 00:23

讀者迴響

熱門新聞

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

即／美國要求新台幣升值？央行晚間最新回應

AI股警訊！輝達捲3大憂慮　遭罕見降評至「賣出」

浩鼎股價血崩　謝金河：10年一覺生技夢

綜所稅報扶養失業哥哥　9.2萬免稅額遭剔除

快訊／新台幣匯率狂升逾5角　創一年新高31.49價位

獨／官股銀行出手　東京分行6月起停辦人民幣、港幣

夫妻財產3制度　怎麼選才能保障權益？

威力彩19連槓　頭獎上看4.4億

快訊／台積電上漲30元至938　台股大漲逾370點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366