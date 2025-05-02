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北市總價千萬內買房哪裡找？　萬華、中山、北投、大同有機會

北市總價千萬內買房哪裡找？萬華、中山、北投、大同有機會（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房產集團盤點近一年台北市各行政區總價千萬以下住宅交易占比，其中萬華區占比高達28.9%，為北市最高。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

在房價動輒千萬起跳的台北市，總價1000萬元內的預算還是有機會購得房屋！永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近一年台北市各行政區總價1000萬元以下住宅交易情形，其中萬華區住宅交易占比最高，顯示萬華區是北市最容易找到總價1000萬元住宅的區域，中山區亦有近2成的交易在1000萬元以下。

萬華低總宅占比最多！ 近3成交易落在千萬內
萬華區住宅總價1000萬元內交易占比高達28.9%，居全市之冠，每4件交易中就有1件。此外，萬華區1000萬元內的交易平均總價為675萬元，亦是全市最低。然而，萬華區1000萬元以下的住宅，平均屋齡高達44.9年，是台北市12行政區中屋齡最大的區域。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，萬華區是台北市開發最早的區域之一、再加上過去台北市都市計畫的向東發展，使得萬華區擁有較多屋齡高的房屋，也讓萬華區有較多價格實惠的住宅選項，因此受到預算有限的購屋族青睞。陳金萍表示，萬華區雖然開發較早、屋齡較高，但是生活機能成熟，待萬大線興建完成後，交通機能將更為便利，對於希望入主北市門牌的年輕、小資購屋族群而言，仍具有相當的吸引力。

而中山區1000萬元以下住宅的交易占比也接近2成，位居北市第二。陳金萍表示，中山區交通路網密集、商業活動熱絡，生活機能完善，一直是建商推案熱區，推出不少小宅產品，小坪數住宅總價相對好負擔，吸引許多年輕與單身族群入主。因此在該區仍有不少1000萬元以下住宅交易，大多集中於林森北路及新生北路一帶。

此外，北投區和大同區1000萬元內住宅的交易占比，分別也有18%和17%。陳金萍指出，北投區位於北市邊陲地帶，房價親民，加上有不少屋齡偏高的大樓產品，因此仍有機會以1000萬元入主北市，交易集中於新北投站周邊；大同區則因發展早，屋齡普遍逾40年的住宅多，但近年隨著都更與危老推動，使老屋逐漸受到關注，也提高低總價住宅的交易機會，而交易則大多分布於大稻埕生活圈周邊。

北市千萬買哪最划算？ 北投房價親民、空間最大
若以房價及坪數來看，北投區則為台北市最超值的低總價區。總價1000萬元以下，平均坪數可達18坪，是榜上最高。陳金萍指出，北投區因位於台北市蛋白區，在房價上相對實惠，也因為單價較低的緣故，在相同預算內，可購得的坪數也相對較大。陳金萍補充，雖然北投區位於北市較為邊陲的地帶，但該區擁有捷運紅線、生活機能穩定、醫療與教育資源充足，宜居性佳，成為首購族與退休族「卡位北市」的理想選擇。

介意屋齡的消費者，則可以考慮到文山區尋覓住宅。該區總價1000萬元內住宅平均屋齡低於30年，為榜上屋齡最年輕的區域。陳金萍表示，文山區是台北市著名的文教區，居住環境優質，加上擁有信義快、國三甲快速道路，近年來受惠於捷運南環段之交通利多，購屋需求穩定，加上近年來陸續有新建案推出，吸引年輕族群進場，讓文山區低總價交易屋齡最年輕。

陳金萍也提醒，雖然總價1000萬元內住宅產品對購屋族極具吸引力，但低總宅常伴隨屋齡高、空間小等因素，購屋前應審慎評估自身的實際需求，才能在有限資金下做出最適選擇。

北市總價千萬內買房哪裡找？萬華、中山、北投、大同有機會（圖／永慶房產集團提供）

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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