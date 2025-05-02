南亞積極綠色轉型　SAYA環保賽衣助陣101垂直馬拉松

▲南亞SAYA環保賽衣 。（圖／南亞提供）



記者廖婕妤／台北報導

台塑集團積極轉型，南亞（1303）再度參與公益盛事，連續3年贊助賽事機能賽衣，旗下永續纖維品牌SAYA為明（3）日開跑的101公益垂直馬拉松提供6000件100％回收再製的環保賽衣，持續推動紡織產業綠色轉型。

南亞表示，SAYA每年回收約80億支寶特瓶，每年可減少17萬噸碳排放量，積極實踐減碳，並推出創新彈性纖維Nyudex（TPEE），期望取代難以回收的Spandex（OP）彈性纖維，推動纖維產品循環再生。

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面對日益重要的循環經濟議題，SAYA更進一步規劃回收賽衣製程中的裁切邊料，未來再投入生產流程，避免廢布直接焚燒或掩埋，為永續發展提供具體解方。

南亞指出，今年賽衣結合永續與機能雙重理念，設計上採用雙層布面織法打造獨特六角蜂巢結構，賽衣內層六角形突起結構能有效減少流汗後布料貼身的不適感；雙層結構設計，內層可迅速導汗至吸水力強的外層，將汗水快速蒸發、避免回流，達到吸濕排汗與保溫效果，更進一步降低體溫流失，讓選手在極限挑戰中依然能有最佳的成績表現，打造兼具舒適與性能環保賽衣。

南亞透過行動支持運動賽事與環保理念，除了支持馬拉松活動，SAYA也將環保理念拓展至更大規模國際賽事，提供2025雙北世界壯年運動會賽衣用布料，持續以環保創新材料與實際作為，推動紡織產業綠色轉型，邁向永續發展。