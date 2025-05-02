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00891、00894宣布配息0.4元年化配息誘人　5／19除息

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中信關鍵半導體（00891）與中信小資高價30（00894）今（2）日公告第一階段分配評價結果，兩檔ETF皆配0.4元，以今日收盤價計算，中信關鍵半導體（00891）年化配息率高達10%，中信小資高價30（00894）也有9.01%的高水準，除息交易日皆為5月19日，5月16日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為6月13日。

4月初美國總統川普「對等關稅」出爐後，全球股市一度崩跌，台股也歷經台指期跌停、並創史上最大跌點與跌幅的歷史紀錄。不過在川普表示將調降稅率並暫緩政策上路後，全球股市立即展開報復性反彈，台股也在4月拉出近3000點的下影線，單月跌點收斂至460點。5月首個交易日更暴漲逾550點，4月的跌勢有如「船過水無痕」。

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此外，部分企業因不受關稅影響，早已擺脫4月初的崩跌，股價迭創新高；而AI相關的半導體類股也因美國科技龍頭企業財報亮眼、以及資本支出未見收斂等利多因素帶動，股價已收復4月初對等關稅公布前的跳空缺口。聚焦在AI先進製程、AI伺服器，散熱等高價股的00894，以及布局AI半導體為主的00891，在台股歷經「上沖下洗」的4月中，表現相當抗跌，其中00894更成為4月最抗跌的台股原型ETF之冠，凸顯其選股策略的優勢，今日股價也已接近4月2日對等關稅公布前的收盤價。

中國信託投信表示，根據TrendForce統計，2024年Q4全球前十大晶圓代工廠營收創歷史新高，達384.8億美元，其中台積電貢獻達95.6%，市占率也躍升至67.1%。在AI持續推升高階邏輯製程晶片需求，以及高價HBM滲透率提升的推動下，專家預計2025年整體半導體市場將成長超過15%，上中下游產業鏈皆可望受惠。

此外，目前台股中的千金股均為電子業，其近3年每股盈餘為各級距上市櫃股票的雙倍，甚至是3倍；且千金股近3年平均獲利成長率達 35%，顯示高價股具高獲利性，若市況重返多頭，高競爭力企業獲利空間也相對大。

中國信託投信指出，盤點台灣半導體相關ETF報酬表現，均勻分散持股於半導體產業鏈上中下游的ETF，於股市修正時相對抗跌。00891為國內首檔落實季配息機制的半導體ETF，也是規模最大、受益人數最多的台股半導體ETF；而00894則是全台股市場中唯一使用高股價作為選股範圍的ETF，「千金股」成分股比重也是市場第一，成為許多小資族以低成本買進高價股的選擇。

根據今日中國信託投信公告之第一階段分配評價結果，00891與00894雙雙配息0.4元，以今日收盤價計算，年化配息率都在9%以上，不僅股價表現優於大盤，配息率也比肩高股息ETF，兼具防禦與攻擊性。中國信託投信指出，相較於他國，台灣企業先進製程的技術領先全球，於尖端製程、IC設計及封裝產業具高度競爭力。投資人可利用台股評價相對合理時進場布局半導體相關ETF，掌握投資契機。

關鍵字： 台股ETF半導體AI股市

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