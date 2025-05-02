新台幣匯價強升3.07%　陸行之：分析師下周開始估對台積電衝擊

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

新台幣匯價今日盤中一度見30字頭，終場收在31.064元，創16個月新高價位，統計新台幣今日共強彈3.07%，創史上最大單日升幅，對此知名分析師陸行之表示，下週開始，分析師可能就要來算，美元兌換台幣升值到30-31，對台積電及台灣半導體/科技行業營收/獲利的影響，還有對其持有龐大美元資產的影響，如果川普繼續不按牌理出牌搞爛美元，就會逼著台積電增加現金股利，把燙手山芋美元趕緊換成台幣發給股東。

陸行之表示，有些人反饋，台積電應該學波克夏保留現金不要發股利，但這點他有不同的看法。台積電未來營運該用的現金已經在手上了（公司營運獲利所得及被折舊扣掉的現金流入)，除此以外多出來的現金就應該發給股東，而不是去賺4%的利息錢。

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陸行之解釋，波克夏是投資公司，投資好的公司可以有高於市場平均的獲利，龐大現金對波克夏而言是投資的工具本金，除了資本開支之外的現金對台積電而言是多餘的，台積電不懂如何投資，現金越多，只會讓財務部每天想著營運部門很厲害，能有ROE >30%，財務部是不是也靠投資來貢獻一些，但他看到的是公司買了超過3000億台幣的各種等值美元政府公債，公司債，及金融資產，而且每隔幾年還來個各種金融資產減損，還有手上有2兆等值台幣現金賺4%利息，這肯定大部分也是美元資產，最近美元兌換台幣從今年的高點33升到今天的31，差了6%，美元債券加美元等值現金如果真有2兆台幣，貶了6%，不是就要認列近1200億台幣了嗎，把4%利息錢全部虧光。

陸行之說，他認為下週開始，分析師可能就要來算，美元兌換台幣升值到30-31，對台積電及台灣半導體/科技行業營收/獲利的影響，還有對其持有龐大美元資產的影響，我記得以前我們做分析師的時候，老是要算台幣升值1%，對營收，資本開支，對毛利率，對美元資產，EPS 的影響，台灣是以外貿為主導的行業，沒有一個跑的掉，到時候可能會有些低毛利率持有大量美元現金的系統組裝公司（比台積電還嚴重) 突然爆雷，由盈餘轉虧損，投資人就會開始大力批評這些公司為何持有這麼多美元資產/現金，以後精彩的可能要來了。

陸行之認為，如果川普繼續不按牌理出牌搞爛美元，就會逼著台積電增加現金股利，把燙手山芋美元趕緊換成台幣發給股東。

陸行之也表示，做為股東，實際拿股利交稅算合理，只是每季度拿4-5元股利，為何當天股價要調整變低4-5元，既然股價已經調整，表示是扣股東自己的股票市場市值的錢來變成現金提出來，有點像cash out，不是獲利，這樣就不該有股利所得稅，誰規定股價一定會填息，沒有填息，股利所得稅是不是應該要退回來（所以我認為除息不應該調整股價，如果調整，就不應該課稅）。這個可以解釋一下每個季度台積電除息前股價都有些賣壓修正，因為有些股東根本不想參加配息。