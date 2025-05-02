半導體廢水處理新兵到　兆聯預計五月下旬上市

▲兆聯董事長林國清。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

高科技產業之水資源系統統包工程服務廠兆聯實業(6944)預計5月下旬於交易所主板綠能環保類股掛牌上市，並將在5月5日舉辦上市掛牌前業績發表會。兆聯董事長林國清透露，目前兆聯的在手訂單已超過110億元，今年的總營收也有望再度成長。

兆聯實業成立於2004年，以「成為台灣，甚至全球最好的水處理系統及資源回收公司」為願景，除致力於提供在地化的超純水、廢水回收、廢水處理與資源化的全方面服務方案外，亦持續提升系統設備維修、耗材清洗再生及更換、特用化學品銷售及系統維運等服務項目之營運規模，公司提供客戶一站式服務，透過高品質與高性價比的服務，藉以增加客戶黏著度，促進公司營運穩健成長。

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兆聯目前除持續服務既有高科技業主外，也積極參與國內再生水廠與海水淡化廠等水資源回收業務。公司業務版圖全球佈局已具規模，經多年經營，中國與新加坡區域業務已臻穩健，另為積極參與高科技產業全球產能布局的趨勢，於美國建立服務據點並已挹注集團業績，希冀由全球化佈局，除就近滿足客戶建廠與服務需求，亦能提升營運規模及競爭力，並藉由區域佈局以拓展公司業務範疇。

近年來隨著半導體與先進封裝建廠需求增加，加上水資源相關環保法規日益趨嚴，帶動工業用水系統投入的需求增加。兆聯2024年度公司合併營收規模達新台幣103.0億元，較2023年度90.1億元，成長 14.3%；營業利益19.3億元，較2023年度14.2億元，成長 35.9%，每股稅後盈餘22.33元，較2023年度同期15.97元，成長39.8%。

展望2025年，隨著半導體產業穩定發展，以及客戶產能全球布局的需求帶動之下，有望挹注兆聯實業國內外營收及獲利成長之動能。經營團隊亦將持續專注於水資源產業，以最佳性價比的服務，提供客戶最具競爭力之解決方案，並持續創造股東權益，以回饋股東的長期支持。

