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2025報稅「不同收入」怎麼刷最賺？　一表幫你選

銀行針對繳稅大戶，推出換機票好康。

▲銀行針對繳稅大戶，推出換機票好康。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

5月申報綜所稅季節又來，不過今年小資族恐怕很難從刷卡繳稅中A到好康彌補荷包。相對於銀行鎖定繳稅大戶，刷卡超過千萬元以上，才有機會換到歐洲線來回機票，小資族只能賺百來元的回饋金。

報稅季到了，不少人選擇刷卡繳稅，不過，今年銀行推出的相關優惠方案普遍縮水，尤其對小資族來說更難從中獲取好康優惠；倒是繳稅大戶選擇較多，像是稅金超過千萬元以上者，有機會換張歐洲來回機票。

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信用卡達人寶可孟就幫大家分析，如果要挑選繳稅有回饋的卡片，可先參考手邊現有的卡片銀行推出的好康，若都沒有吸引人的好康，再來考慮申辦其他卡片。寶可孟說，一般小資族年收50至70萬元，要繳的稅金大概不會超過萬元，建議可用台灣Pay加上公股行庫的任繳一筆送50至100元刷卡金，最簡單。

若是年收入在100萬元至150萬元間，稅金大約是1至3萬元，就可考慮在超商繳稅，可用台新@ GOGO卡，新戶繳稅滿萬送2,000點台新Point，大概是20％的回饋；台新Point能拿來兌換日常生活、美食折價券，再至Richart Life APP領券享6％加碼，等於最高26％回饋，共2,200點台新Point。

年收入更高一些，在151萬元至300萬元間，稅金會超過3萬元，首先能考慮台北富邦Open Possible卡，到超商繳稅，回饋率有2％，不過回饋金要持續消費才能折抵；第二則是考慮銀行0.1％至0.3％的現金回饋，如果是3萬元稅金、0.3％回饋能拿到90元。

若年收入來到301萬元以上，就可以找一張沒有回饋上限的信用卡，或者是能分到12期、零利率的卡片。例如，聯邦銀行吉鶴卡推出繳稅0.2％回饋無上限，繳稅100萬元、可以拿到2000元回饋金，或是分12期零利率；玉山銀行則針對繳稅百萬以上族群，推出0.3％的e point回饋，上限是10萬點。

而如果該繳納的稅款高過信用卡額度、或是想辦張新卡繳稅，額度要如何調高？通常銀行會要求提供財力證明申請單筆稅額調高，再按照該行推出的分期零利率活動分期即可。

若是不想賺現金，想要換成機票的，也可以考慮三張卡，包含樂天銀行樂翔卡、玉山銀行星宇卡、中國信託華航卡，當中中國信託華航卡若繳稅達到2000萬元，能換到226,666哩，可以換一張歐美長程線、加上亞洲線商務艙來回機票，現金價值是344,000元，回饋率有1.7％。


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關鍵字： 鏡週刊報稅

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