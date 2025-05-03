亞馬遜才示警關稅衝擊　貝佐斯爆計劃出售48億美元持股

▲亞馬遜,創辦人貝佐斯。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

亞馬遜 （Amazon）本周公布財報才示警第2季前景可能受關稅衝擊，創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos） 就計劃在未來13個月內出售最多2500萬股亞馬遜股票，以周五股價推估總價值約48億美元；此舉引發市場關注，外界認為或與川普政府加徵關稅政策及經濟不確定性升高有關。

根據《彭博》報導，在周五提交的監管文件中，貝佐斯已於 3 月 4 日啟動一項「10b5-1 交易計畫」，該計畫允許高階主管預先規劃並執行股票交易，以避開內線交易嫌疑。此計畫將持續至 2026 年 5 月 29 日。

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亞馬遜對此表示，除公告內容外不另做評論。

亞馬遜在美股周四盤後發布的財報中表示，預計本季營業利潤將低於華爾街的預期，原因是「關稅和貿易政策」以及「經濟衰退擔憂」。

根據《彭博》億萬富翁指數，現年 61 歲的貝佐斯是全球第二大富豪，財富達 2117 億美元。貝佐斯於2021年卸任首席執行官，但仍是亞馬遜的最大股東；貝索斯去年曾拋售了價值約135億美元的亞馬遜股票，這是他自2021年以來再次出售公司股票。

亞馬遜股價在周五以下跌0.22美元或0.12%、189.98美元作收，較 2 月 4 日的歷史高點下跌了 22%，而同期標準普爾 500 指數下跌了 6%。