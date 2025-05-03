新台幣狂漲「越賣越虧」　機械業公會：漲到27元業者恐倒一半

▲新台幣兌美元匯率2日大幅升值9.53角，令外銷為主的機械業千鈞重負。（圖／CTWANT提供）

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美國關稅戰衝擊連連，新台幣兌美元匯率2日大幅升值9.53角，令外銷為主的機械業千鈞重負。業者表示，目前出貨訂單計價匯率都在32.5元以上，賣愈多賠愈多，政府若放手讓新台幣匯率升至27至28元，台灣機械業恐倒掉一半。

台灣機械公會理事長莊大立與和大（1536）集團董事長沈國榮2日同聲呼籲政府：「匯率一定要守住30元以上關卡不能破，否則後果不堪設想。」新台幣若持續升值，機械產業一旦喪失國際競爭力，就會斷鏈，製造業將無法維持。

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業者指出，台灣工具機及機械業毛利率普遍只有20％至25％，業者分攤部分進口關稅，吃掉不少本業獲利。目前出貨多半是去年第四季至今年第一季接單，當時計價匯率都在32.5元以上。一旦新台幣匯率升破30元，機械及工具機業外銷幾乎都虧損，恐有一半廠商倒閉。

台灣機械工業公會秘書長許文通指出，機械公會曾向政府多次建言，機械設備以出口為主，匯率對機械業出口影響很大。許文通表示，台灣對美國貿易大幅順差，主因資通訊產業外銷美國造成。

台灣資通訊業者海外生產比重80％，有較多避險工具。反觀台灣機械8成以上外銷都在台灣生產，對匯率避險籌碼較少，政府如果放手讓新台幣匯率繼續升值，外銷喪失競爭力，產業鏈就斷了。

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