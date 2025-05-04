自家房屋稅遭列「非自住」　3大QA懶人包一文看

▲看屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新制房屋稅2.0本月正式上路，因直轄市非自住房屋稅率為3.2%至4.8%，有民眾對課稅產生爭議，新北市稅捐處針對詢問較多的事項特製繳稅3大QA懶人包說明緣由與改善措施。

一、房屋為自住，繳款書卻顯示非自住

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A：有兩種情形會出現誤課：

1、房屋稅新制「新增」「辦竣戶籍登記」規定，若舊制(113年6月30日以前)已按自住稅率核課者，僅須於114年3月24日以前辦竣戶籍登記，稽徵機關即會主動核定續按自住稅率核課。此項作業中央規劃由稅務系統勾稽戶政系統主動處理，惟少部分案件因兩系統建置地址格式不一致，或設籍人親屬關係為三親等(曾祖父母等)或養子女致未能勾稽，故民眾所收到之稅單仍為非自住。

2、大部分案件為舊制「非按自住稅率核課」及113年7月1日以後「新取得之房屋」，依規定應由民眾辦竣戶籍登記後向稅捐處申報。惟民眾誤以為不用申報，即可由機關主動核定。

戶籍登記及申報期限已延長至114年6月2日，民眾於該期限內前來更正或補申報，即可改按自住稅率課徵，若有溢繳稅款，稅捐處也會主動退稅。

二、房屋為公益出租，繳款書卻顯示非自住

A：房屋供公益出租使用稅率為1.2%，本市採主管機關通報制，經核定為公益出租人後，由稅捐處主動核定，若因通報時間落差致114年期房屋稅未按公益出租人稅率核課案件，經確認屬114年3月24日以前核定且公益出租有效期間屬114年期者，114年期仍會按1.2%稅率課徵並重新核發稅單，如有溢繳稅款，也將由該處主動辦理退稅。

三、房屋為出租使用，繳款書卻顯示非自住

A：房屋稅新制鼓勵房屋作有效使用，民眾所有住家用房屋作出租使用，並申報租賃所得達租金標準，應檢附租約於每年3月22日(114年遇假日順延至3月24日)以前向稅捐處申報適用1.5%至2.4%之較低稅率，逾期申報則自次期開始適用。114年期已逾申報期限之案件，將自次期適用，至於是否比照自住房屋延長申報期限，財政部若有公布，將配合辦理。