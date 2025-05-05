台幣強升「不利1產業」股價會跌？　不敗教主喊未必：對股市是利多

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台幣近日升勢驚人，今（5）日開盤15分鐘內衝至29元，震撼外匯市場。「不敗教主」陳重銘昨日坦言，關稅議題後台幣大幅升值，其實這不利於台灣的電子業；不過，電子股股價是否會下跌，他則樂觀表示，「往年只要外資大幅進入，台幣升值，對股市都是利多！」

陳重銘昨在臉書提到，關稅議題後台幣大幅升值，不利於台灣的電子業，因為電子業收入是美元，美元貶值就等於減少獲利，「美元貶值有利於美國賣東西給台灣，但不利於台灣出口到美國，看樣子談判對我方不利？不可能對美方不利的。」

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他接著表示，台積電法說會上揭露，新台幣兌美元每升值1％，營業利益率將減0.4％，「如此一來，電子股獲利減少，股價要往下了嗎？其實也不一定，台幣升值表示外資湧入，對於台股有益，電子股喜迎資金行情喔！往年只要外資大幅進入，台幣升值，對股市都是利多！」

對此，網友們紛紛回應，「長期來看不利吧」、「聽說是短多長空？」「急升不是利多啊，只能說股市虛假繁榮，但有錢人來說購買力更強了，對正在打工的來說，將面臨未來企業裁員等苦日子了，失落的xx年」、「附中精神！不怕苦不怕難！樂觀進取」、「爆升爆跌都不是好事」。

．本文由「不敗教主-陳重銘」授權引用。