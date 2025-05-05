陽明海運守護藍鯨與藍天　實踐環境永續四度獲國際最高藍寶石獎肯定

▲陽明(美洲)覃異德資深經理(左)代表公司接受美國國家海洋暨大氣管理局Sean Hastings(右)頒發最高殊榮藍寶石獎。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運為守護瀕危鯨魚、降低海洋噪音污染、空汙及溫室氣體排放，長期響應由美國國家海洋暨大氣管理局(NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration)所推動的保護藍鯨船舶減速計畫(Protecting Blue Whales & Blue Skies Program)，於2025年第4度榮獲最高殊榮藍寶石獎肯定，日昨由陽明(美洲)覃異德資深經理代表公司受獎。

陽明海運船隊自2016年起加入保護藍鯨船舶減速計畫，於美國加州外海包括舊金山、蒙特瑞灣與南加州等生態敏感海域，自主將船舶航速降低至每小時10節或以下，避免與遷徙中的藍鯨、長鬚鯨及座頭鯨發生碰撞，同時亦降低氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)等有害氣體排放與水下噪音干擾，減緩船舶對海洋環境與沿岸社區的衝擊，相關積極守護海洋生態之作為於今年再度獲頒最高等級藍寶石獎殊榮。

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秉持確保生物多樣性及守護地球環境的決心，陽明海運以聯合國SDG 14保護及維護海洋資源目標為永續發展項目之一，持續以行動實踐永續發展目標，並藉由環境教育及志工活動提升內部職員對海洋保育的意識，陽明海運相信每一步皆是向環境永續目標邁進之重要投資，並承諾將持續推廣環境永續意識，守護珍貴的海洋生命與生態平衡，創造美好的永續未來。