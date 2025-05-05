▲新台幣匯率今（5）日再度暴力升值。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

新台幣匯率連兩天急升，一度升破30元，來到29.62元大關。對此，財經網美胡采蘋痛批，升值速度宛如「金融危機等級」，然而中央銀行卻放手讓新台幣急升，導致金融機構措手不及、財富蒸發，「到底是誰放手讓央行不作為？應該下台負責！」

胡采蘋今（5日）晚間在個人粉專「Emmy追劇時間」發文指出，新台幣匯率長期在28至32元之間擺盪，近期出現一度貶破33元的情況本已罕見，未料在短短數日內又急升至29元以下，漲幅之快超乎常理，「怎麼能在幾天內漲完人家日本今年以來的幅度？這根本是神經病等級的升法。」

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胡采蘋警告，這種極端波動已經造成市場重大衝擊，許多金融機構爆倉、企業避險來不及直接「撞牆」，大量財富瞬間蒸發，而今日更傳出多家網路銀行宕機，欲進場購買美元避險的投資人根本無法下單，整個金融體系根本沒為匯率急升做好準備。

胡采蘋強調，雖然新台幣升值本身不是問題，過去也曾觸及27、28元，但這次升值的方式極不尋常，堪比亞洲金融風暴時期的金融危機，「台灣不是三流國家，這樣失控的情況不應該發生。」

她也質疑，在市場早已流傳「海湖莊園協議」等升值傳聞的情況下，央行仍選擇不干預，等同默許炒家操作，「這不是讓炒家更有動力進場嗎？」痛批當局處置失當，讓市場陷入恐慌，「到底是誰讓央行放手的？我覺得都應該直接下台！」