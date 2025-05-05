大陸造船地位他國短中期難取代　美國抵制陸製船韓國最受惠

▲業界估計兩萬箱等級的超大型貨櫃船，船公司還是會優先選擇在大陸建造。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

美國抵制大陸建造船舶最受惠的是韓國造船業，美國海軍省部長約翰·費蘭在4月底5月初先後訪問韓華海洋與HD現代重工，就韓美造船業合作進行了深入的討論。台灣船公司負責造船業務的高階指出，大陸造船市場近幾年造船技術或產能都有快速增長，去年接單市佔率高達七成，短中期來看，只要歐盟不抵制陸製船，大陸造船業地位難以取代。

業界分析，美國貨櫃船市場約佔全球兩成，全我國貨櫃三雄美國線占比都在三成上下，其他主要貨櫃船公司多在兩成左右，這次美國對陸製船收取額外港口費，會讓計畫安排在美國線的船隻轉向韓國與日本建造，但是其他航線船隻還是會在大陸建造。

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例如兩萬箱(20呎櫃)以上的大型貨櫃船，造價已超過2億美元，大陸造船廠造價只要低韓國5%，就是2千萬美元的價差，多數船公司不會捨大陸造船廠改到韓國建造。

如果是適合航行美國的8千到1.5萬箱貨櫃船，船公司就會儘量改到韓日建造，但如果該型船不考慮放在美國線，還是可能優先選在大陸建造。航行亞洲區間的貨櫃船，也是會優先在大陸建造。

由於造船業投資大，回收慢，東南亞國家都沒有將造船列為發展重點，越南雖有投資未見佳績，目前最積極發展造船業的是印度，但估計還需要相當時間養成。對於美國想重振造船業，業界都不看好，認為成本偏高，工人不願加班，如何與亞洲國家競爭。

韓國貿易協會國際貿易通商研究院的報告指出，去年在全球造船市場，韓國連續6年僅次於中國，市占率名列全球第二，但是與中國差距極大，韓國的訂單市佔率為16.7%，中國高達70.6%，日本僅佔4.9%。

韓國造船業集中在高獲利的船隻建造，包括液化天然氣(LNG)運輸船和超大型貨櫃船等高附加價值船舶，去年出口年金額年增17.6%，達到256.4億美元。