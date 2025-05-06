ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台幣即遠期外匯差破20年紀錄　外資：升值浪潮未到頂

記者陳瑩欣／台北報導

台幣經過連2個交易日暴力升值後今（6）日兌美元匯價轉弱勢，回貶逾1角，台幣升值暫造一段落嗎？根據《彭博》指出台幣即期匯率和遠期匯率出現「深度倒掛」，顯示美元的拋售壓力仍非常巨大，意即台幣還升不夠。

根據《彭博社》彙編數據，台幣即期匯率與一年期無本金交割遠期合約（Non-deliverable Forward、NDF）之間的價差，在5日擴大至約3,000點，創下至少20年來的最高水準。
▲▼ 錢包，荷包，新台幣，省錢，薪水，鈔票，新台幣。（圖／記者林育綾攝）
▲新台幣示意照。（圖／資料照）

NDF屬於遠期外匯商品，具有避險功能；而NDF價格反映了市場對未來台幣走勢預期，與美元倒掛幅度越深，代表市場對美元貶值情緒越高、對台幣升值預期越大；而報導稱這種即期與遠期匯率差異，表明市場猜測台灣將與美國達成貿易協議，潛藏美方對台幣的升值需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導指出，由於上周五（2日）與昨（5日）出口商紛紛將所持有的美元兌換成台幣，以及人壽保險公司對沖美元計價的投資組合，台幣匯率大幅上漲，大型外匯交易員表示，幾乎沒有跡象顯示這種情況會立即放鬆。

昨日新台幣無本金交割遠期外匯交易在亞洲交易時段之外持續交易，直至紐約收盤，這也凸顯出離岸交易商在很大程度上忽視了央行昨日舉行記者會在會中對外匯投機的警告。相反，這些合約反映出美元持續拋售的浪潮。

Jefferies LLC全球外匯主管Brad Bechtel在一份研究報告中寫道，市場現在討論的焦點在於出口商搶著賣美元，央行又沒有應對 (干預) 動作。他認為這種交易趨勢可能是是「匯市巨變的前兆」。

知情人士向《彭博社》透露，台灣金融監督管理委員會正與人壽保險公司開會討論外匯波動的影響。央行週一試圖平息市場，稱本地元兩天的飆升部分是由於市場波動，並警告不要進行不負責任的投機。

關鍵字： 匯率台幣美元外匯市場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

推薦閱讀

台幣狂升！永豐金黃蔭基：從國宅價位變豪宅　30.7元就可換匯

台幣狂升！永豐金黃蔭基：從國宅價位變豪宅　30.7元就可換匯

永豐金（2890）於今（6）日天召開第一季法說會，對於近期新台幣急升的走勢，永豐金首席經濟學家黃蔭基指出，昨（５）天新台幣兌美元匯率觸及29.59元，可以說是「國宅」變成「豪宅」價位，新台幣升破30.7元就可以分批換美元，沒有必要等到28、29元。

2025-05-06 15:54
00955爆量強彈溢價逾7%遭示警　跟著股神投資日本商社受青睞

00955爆量強彈溢價逾7%遭示警　跟著股神投資日本商社受青睞

在買氣熱絡、台幣升值、日股休市等影響下，投資日本5大商社的00955近期溢價率約升至7-8%，發行公司中信投信今（6）日發出風險示警，提醒投資人00955目前溢價率偏高，應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。

2025-05-06 15:50
台幣即遠期外匯差破20年紀錄　外資：升值浪潮未到頂

台幣即遠期外匯差破20年紀錄　外資：升值浪潮未到頂

台幣經過連2個交易日暴力升值後今（6）日兌美元匯價轉弱勢，回貶逾1角，台幣升值暫造一段落嗎？根據《彭博》指出台幣即期匯率和遠期匯率出現「深度倒掛」，顯示美元的拋售壓力仍非常巨大，意即台幣還升不夠。

2025-05-06 14:55
新台幣猛升　WSJ：川普全球貿易戰害美元走弱的預兆

新台幣猛升　WSJ：川普全球貿易戰害美元走弱的預兆

新台幣暴力升值，一度出現連續2個交易日盤中各升逾1元的首例，外媒《華爾街日報》撰文指出，這個現象顯示美國總統川普政府的全球貿易戰，美元長期走弱的世界。並且因為個人和公司可能直接感受到外國投資減少對美國市場的影響。

2025-05-06 15:01
不畏新台幣強升！航空、觀光股走強多檔漲停　台灣虎航破百元創高

不畏新台幣強升！航空、觀光股走強多檔漲停　台灣虎航破百元創高

新台幣強勢升值，今（6）日盤中又閃見2字頭，台股也面臨多空交戰，電子、金融股仍承壓，資金轉向內需產業，尤以航空股漲勢最為強勁，台灣虎航（6757）再度攻上漲停；觀光族群也有多檔亮燈，另鋼鐵、汽車股也成為盤中領漲焦點。

2025-05-06 11:20
台幣升不停3銀行線上換匯卡卡　網哀「12小時前就進不去」

台幣升不停3銀行線上換匯卡卡　網哀「12小時前就進不去」

新台幣強升，雖然政府向外信心喊話，但仍抵不過龐大換匯交易需求，民眾習慣使用的手機APP換匯出現系統卡卡，包括國泰世華銀、台新銀、玉山銀等業者的APP外匯功能出現暫停服務或無法登入的現象，業者緊急呼籲民眾透過網銀或臨櫃交易管道處理。

2025-05-06 10:10
一表看懂！　今年以來受益人數增幅最大前10檔台股ETF

一表看懂！　今年以來受益人數增幅最大前10檔台股ETF

今年以來台股走勢猶如大洗三溫暖一般，年初指數位於高檔震盪，直到2月下旬一路走跌至萬七附近，而碰觸4/9股災低點後已出現大幅反彈近3000點。台股今年以來雖然仍有近10%跌幅，然觀察台股ETF受益人數表現，台股ETF受益人數已超過1,100萬，其中計有14檔增幅超過一成，看出台股ETF人氣不減。

2025-05-06 10:00
捷迅Q1每股賺1.78元　前4月營收年增93％

捷迅Q1每股賺1.78元　前4月營收年增93％

捷迅（2643）今日董事會通過今年Q1財報，單季合併營收為19.35億元，稅後淨利為6225.8萬元，EPS為1.78元；同時公告4月合併營收為7.39億元，年增82.03%，創下史上新高，累計前4月合併營收為26.74億元，年增93.04%。

2025-05-06 17:10
捷迅第一季營收創新高、EPS1.78元　4月營收年增82%

捷迅第一季營收創新高、EPS1.78元　4月營收年增82%

捷迅(2643)今(6)日董事會後公告114年第一季合併營收19.35億元，每股盈餘(EPS) 1.78元，較去年同期的1.35元年增31.85%。公司同時公告4月營收7.39億元，年增82.03%，今年營收表現不僅超越疫情期間最高峰，更創下史上新高，已連續四個月的月營收較去年大幅成長，累計營收成長達93.04%的卓越成績。

2025-05-06 16:23
AI軟體新兵報到　意藍資訊預計5月下旬上櫃

AI軟體新兵報到　意藍資訊預計5月下旬上櫃

意藍資訊（6925）將於5月7日舉辦上櫃前業績發表會，意藍專精於AI語意分析、搜尋引擎與商業數據分析等尖端軟體技術，並擁有巨量、多樣化的智能數據，以 SaaS（軟體即服務）訂閱制提供各式高品質AI應用服務；隨著企業部署AI之需求持續擴大，意藍營運動能看俏，預計於5月下旬正式上櫃掛牌。

2025-05-06 15:45

讀者迴響

熱門新聞

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

台幣升值「急把美金換台幣」不敗教主：挨了一巴掌

專家曝「美債挫咧等」：最怕的2種情況全來

「為何匯率波動大？」央行總裁結巴！林智群曝原因

台幣狂升如金融危機！她怒轟央行放手

反指標女神又發威！喊完「台股開高走高」立刻下跌

快訊／總統賴清德喊話後　台幣升1角閃見2字頭

不畏新台幣強升！航空、觀光股走強多檔漲停　台灣虎航破百元創高

新台幣急升　多檔熱門美債ETF淪重災區

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366