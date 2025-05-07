外幣理財成新顯學　萬事達卡數據驅動高端族群資產新布局

▲高端消費族群跨境活動日益頻繁，善用整合外幣存款的雙幣卡工具，讓資產配置靈活。（圖／萬事達卡提供）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著高端消費族群跨境活動日益頻繁，海外旅遊、子女留學與商務需求推升外幣支付與資產配置的重要性。根據交通部觀光署統計，今年前二月台灣出境人次已逾302萬，較去年同期成長13%，顯示跨境消費動能明顯回升。萬事達卡指出，該族群對「外幣靈活運用」與「匯率風險控管」需求逐年提升，建議持卡人善用整合外幣存款的雙幣卡工具，透過網銀於匯率低點即時購匯，不僅優化資產配置，更節省換匯手續費，降低攜帶現金風險，全面提升跨境理財效率與安全。

數據力驅動消費革命 萬事達卡看見高端族群的跨境新生活

萬事達卡觀察指出，台灣高資產族群在出境消費中具備「高頻、大額、集中類型」特徵。另根據萬事達卡針對台灣雙幣卡匿名彙總交易數據所進行的調研分析顯示，日圓雙幣卡持卡人的刷卡交易額有近90%都是以日幣帳戶結帳，在消費金額上以住宿、百貨公司消費為大宗，而在交易筆數方面，交通付款頻次僅次於餐飲消費，顯示日圓雙幣卡持卡人主要用於旅遊消費。

美元雙幣卡持卡人亦有近60%的刷卡交易額以美金帳戶結帳，消費金額上以學費、住宿、餐飲為主，顯示美元雙幣卡是海外留學生不可或缺的幫手；而歐元雙幣卡持卡人則以購買「精品」為消費金額最大宗。

▲根據雙幣卡持卡人用卡習慣顯示，日圓多用於旅遊消費、美元是海外留學生好幫手，歐元以購買精品為大宗。（圖／萬事達卡提供）

從台灣到全球外幣理財成高資產族群新必修課

萬事達卡數據顧問與服務團隊研究發現，富裕族群中有85%會進行定期投資，其中外幣是為富裕族群最青睞三大投資資產之一，50%富裕族群預期未來會將財富分散到現金等價物上作為投資。

對於有資產配置需求的高端持卡人而言，持卡人可以選擇透過網銀服務，在匯率低點購入外幣，並使用「雙幣卡」從外幣帳戶扣款進行支付，享受「即時鎖定匯率低點」、「節省現鈔換匯手續費」、「海外消費無需攜帶大量現金」三大優勢，讓使用者在匯率低點預先購匯並搭配雙幣卡支付，資產配置靈活，幣值波動也不怕。

▲根據統計，富裕族群中有85%會進行定期投資，其中外幣是為富裕族群最青睞三大投資資產之一。（圖／萬事達卡提供）



雙幣支付時代來臨：用科技取代現金，讓跨境消費更輕盈

雙幣卡讓消費者無需兌換現金、免手續費、直接從外幣帳戶扣款。對於重視支付效率與安全的旅遊、商務族群而言，雙幣卡結合科技提供最安心的跨境解方。

台灣富裕族群在用卡時同樣高度重視交易安全與保障，因此金融機構亦提供即時交易通知服務，透過簡訊推播，讓持卡人能第一時間掌握每筆消費，及早發現異常情形；同時，行動支付過程中的資料代碼化（Tokenization）技術也已成為標配，進一步強化個資與交易安全防護。萬事達卡致力於確保持卡人在海內外消費時皆能安心無虞，從容應對各種交易場景。

而台灣富裕族群在海外旅遊時重視的用卡價值可拆分成權益、體驗和保障三面向，除了在消費時會有策略地取得消費回饋，盡可能獲得最大獎勵；他們也十分重視旅程中的便捷與舒適體驗，特別關注信用卡是否提供機場接送、快速通關服務，以及機場貴賓室使用權益等高端禮遇。

▲對於重視支付效率與安全的旅遊、商務族群而言，雙幣卡結合科技提供最安心的跨境解方。（圖／萬事達卡提供）

萬事達卡表示，這類加值服務已成為富裕族群選擇跨境支付工具的重要參考指標，不僅提升整體旅遊體驗，更進一步體現尊榮與便利兼具的出行需求。最後，根據萬事達卡數據團隊調查，「旅遊保險、購物保障」也是富裕族群非常重視的前三大信用卡功能。

旅行 × 外幣理財 × 全面保障 萬事達卡打造跨境生活黃金組合

針對高端持卡人出國所需，萬事達卡近幾年皆免費為世界之極卡、世界卡、世界商務卡之台灣持卡人提供海外旅遊醫療保險，涵蓋旅遊期間發生意外或疾病的醫療費用，讓持卡人有個安心的旅程。

萬事達卡世界卡、世界商務卡之持卡人只要以上述卡片全額支付公共運輸工具票價，並於海外旅遊行程開始前至專屬活動網站完成海外旅遊保險登錄，自登記註冊起一年內自動享有醫療費用（全程涵蓋旅行期間受傷、感染或罹患病症所產生之醫療費用）及緊急醫療運送各最高不超過新台幣319萬元保障，並有住院津貼每日新台幣3,190元保障（最少3天，最多15天），持卡人之配偶與子女也同享50%限額保障。

▲無論是留學、旅遊還是商務出行，萬事達卡打造跨境生活黃金組合。（圖／萬事達卡提供）

而最頂級卡等萬事達卡世界之極卡的持卡人，只要刷世界之極卡全額支付公共運輸工具票價，不用額外登錄，即可自動享有涵蓋更完整保障範圍、保額更高之海外旅遊保險。醫療費用、緊急醫療救援保障最高NT$ 1,595萬，住院津貼、海外新冠診斷檢疫津貼每日NT$ 3,190，並額外享有旅行意外、旅程延遲或延誤、行李損失或延誤等保險保障。

面對高端消費族群日益頻繁的跨境旅遊與理財需求，萬事達卡以數據為基礎，洞察不同族群的用卡行為與金融期待，攜手中國信託銀行、玉山銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行、永豐銀行、第一銀行與國泰世華銀行合作推出日圓、美元、歐元等多幣別雙幣卡，結合網銀操作、外幣扣款與即時匯率掌握，打造靈活、安心的海外支付體驗。

此外，針對重視保障的高端持卡人，萬事達卡針對世界之極卡、世界卡與世界商務卡用戶，提供涵蓋醫療與緊急支援的海外旅遊醫療保險，從金流管理到風險控管一次到位。無論是留學、旅遊還是商務出行，萬事達卡都致力為富裕族群提供更聰明、更安心的跨境解方。