快訊／台積電漲8元至928　台股上漲逾110點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（7日）以20575.15點開出，指數上漲52.56點，漲幅0.26％。隨後在台積電（2330）漲幅擴大下，指數漲逾110點，越過20600點整數關卡。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到925元，漲幅0.54％；鴻海（2317）上漲0.5元至146.5元；聯發科（2454）上漲5元至1285元；廣達（2382）上漲1元來到255元；長榮（2603）下跌1.5元至207.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌389.83點或0.95％，收在40829.0點；標準普爾500指數下跌43.47點或0.77％，收5606.91點；那斯達克指數下跌154.58點或0.87％，收在17689.66點；費城半導體指數下跌44.99點或1.03％，收4311.19點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|40829.0
|▼389.83
|▼0.95%
|S&P500
|5606.91
|▼43.47
|▼0.77%
|NASDAQ
|17689.66
|▼154.58
|▼0.87%
|費城半導體指數
|4311.19
|▼44.99
|▼1.03%
資料來源：證交所
讀者迴響