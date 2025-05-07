南韓央行總裁認了：亞幣狂漲是美施壓！台網友笑：誠實豆沙包

▲韓央行行長表示，亞幣升值全是因為美國施壓。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

近期亞洲貨幣紛紛強升，新台幣經過2日的暴升，6日回貶，收30.28元。南韓央行總裁李昌鏞說，因為美國對亞洲國家施壓升值，讓不少台灣網友笑說，「欣賞他的誠實」、「誠實豆沙包」。

據《韓國時報》報導，李昌鏞6日在亞洲開發銀行（ADB）年會表示，目前難斷定韓元匯率是否已觸底。李昌鏞說，亞洲貨幣近期升值，一方面是因美國政府施壓亞洲國家升值貨幣，另一方面則是市場對美中可能重啟貿易談判抱持期待。

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李昌鏞表示，「我們仍不確定美國真正想要的是強勢美元還是弱勢美元。」從長期來看，他們不能隨心所欲的改變匯率，韓美可能會展開討論。

財經作家游庭皓在臉書發文，「大家都知道原因，但總要有個人幫忙說出來，這樣台日央行，也許壓力就沒這麼大了。」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「升值最多的說美爸沒要求升值」、「金龍：早說，你怎麼不早說」、「欣賞他的誠實」、「實話實說不隱瞞」、「終於有人說實話了」、「所以台灣跟韓國央行一個說謊，這次我信韓國」、「誠實豆沙包」；也有人說，「我們知道他們在說謊，他們也知道自己是說謊，他們也知道我們知道他們在說謊，我們也知道他們知道我們知道他們說謊，但是他們依然在說謊」。

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