海湖莊園協議鎖定3主流貨幣　前閣揆：當心台幣成為下個目標

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普上任後引爆全球對等關稅震撼彈，前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲對外演說時表示，牽動全球匯率震盪的「海湖莊園協議」原是川普幕僚團隊在去年的構想，其中匯率主角是人民幣、歐元及日圓，不過陳冲示警「當心台灣成為下個目標」。

陳冲日前出席由台北金融研究發展基金會主辦的專題演講「川普2.0 百日新政，談川普的變與不變！」會中表示，海湖莊園協議基本觀念為以關稅為手段壓迫對手談判，再以類似當年廣場協議之手法達到影響匯率之目的。

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陳冲說：「海湖莊園協議雖主要目標是匯率與美債，依文件內容，匯率主角是人民幣、歐元及日圓，台幣是否成為下一個target，值得注意。」

陳冲也分享海湖莊園小趣聞，最初川普欲出價1500萬購買海湖莊園，原莊主不願賣，川普索性用200萬買了海湖莊園前的地，蓋了高樓，導致海湖莊園無法再觀賞海景，最終以700萬賣給川普。

對比川普重返白宮的變與不變，陳冲認為不如談川普祖師季辛吉，五十年來影響美國對外關係，並貫穿當今局勢的兩項法寶:Balance of power（權力平衡）及Raison d'état （國家利益）。

川普前幾日前受訪，說此任期的他治理國家及全世界having a lot of fun，他也說the most beautiful word in the world是tariff，而他的新關稅政策確實擾動整個世界。

陳冲說：「對於和我年紀相仿的人而言，從出生至今的認知都是美國人要『減少關稅』，美國於1944年倡議成立GATT，目的就在推動各國降低關稅，當時減少關稅政策有利美國出口，直到1970年美國第一次出現貿易逆差，各國經濟結構改變，接著尼克森總統取消當初（1944）承諾的35美元兌換一盎司黃金政策，但美金成為國際準備貨幣一事，仍持續至今。 」

陳冲指出，電影小鬼當家2（Home Alone II）有一景在Plaza Hotel拍攝，據導演說法，原定拍攝當日，川普臨時要求自己須入鏡，後經增加六字台詞七秒鏡頭後，劇組才得以拍攝。2025年4月經濟學人有幅漫畫，川普每日早晨轉著輪盤，決定當日的關稅政策（Today’s tariff policy），其行事作風，其實在往事中可略見端倪。而當下國際現勢，也正如戰國時代合縱連橫的現代版，充滿大國角力的詭譎。

美國早在1867年即有意購買格陵蘭，但過去十年美國駐軍從15000人降為150人，顯示美國對格陵蘭的發展有所輕忽，直到川普當選後才再次正視格陵蘭對於地緣政治的重要。

在去年底任命駐丹麥新大使時，川普說「為了國家安全及世界的自由，美國擁有格陵蘭是絕對必要之事（absolute necessity）」，前日副總統萬斯訪問格陵蘭時，川普也呼應「為了世界和平，美國應擁有格陵蘭」，話的背後乃是針對中國。

當過去十年美國漸離格陵蘭之際，中國卻暗中布局。2013年冰島女總理及其同性配偶訪北京簽自貿協定一事，預示中國日後順利成為極地委員會的永久觀察員，除此之外，2016年華為在格陵蘭建海底網路，2017年格陵蘭總理提議中銀建商用機場，2019年卻遭美國攔胡，都是觀察兩國互爭此地的重要依據。

美國現今最主要對手是中國。季辛吉的大外交（Diplomacy）一書影響美國半世紀，中國崛起挑動美國神經，自歐巴馬時代開始轉向亞洲（Pivot to Asia），不再執著中東，這是一種權力平衡，歐巴馬希望製造業回流美國，川普則涵蓋更廣，背後都脫離不了匯率戰爭及美國國債兩問題。

陳冲認為，當今世界局勢如同另一種新的合縱連橫，過往是聯中對俄，現在則是逆季辛吉（Reverse Kissinger）走向，安撫俄國對付中國，這從4月2日宣布之對等關稅名單上不見俄國，而中國及歐盟卻課以高稅率一事可明白。就在4月9日歐盟宣布報復美國後不到兩小時，美國宣布全面暫緩關稅90天，避免同時與中國歐洲交惡，亦可看出美國的另一種連橫策略。

美國雖然有American expansionism（美國擴張）的傾向，但現在最關注的應是美元及美債問題，其實從美國國債的增減已可看出當今美國在solvency及liquidity（償付及流動性）皆有大問題，川普第一任期美國國債增加7.8兆，拜登更是增加8.4兆，且今年6月將有6.5兆屆期，合計到年底將有9兆美元債務到期，所以在六月以前，美國應不會打century bond（世紀債券）的主意。

陳冲指出，曾有新聞報導，養殖業者為了抓龍蝦在水中下毒，卻導致一池石斑魚死亡。美國為了處理中、俄、歐盟三隻龍蝦，全球其他國家是否也跟著遭殃？ 世界局勢走向何方？依合縱連橫近世紀在全球的實踐，終究離不開權力平衡及國家存在理由。