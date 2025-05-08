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5月報稅季！　基金投資人必看五大節稅技巧

▲綜合所得稅申報起跑，民眾前往國稅局報稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲5月報稅季，基金投資人必須掌握五大秘訣。（圖／記者林敬旻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

投資理財觀念普及，基金已成為許多人增加被動收入，或作為長期退休規劃的重要工具，隨著5月報稅季的到來，中租基金平台特別整理五大節稅技巧，協助投資人優合法化稅務結構。

▲▼基金報稅五大技巧。（圖／記者巫彩蓮攝）

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首先，針對不需要定期現金流的投資人，中租基金平台總經理蘇皓毅建議，選擇不配息的「累積型」境內基金是明智之選。因為基金投資在台灣境內所產生的資本利得完全免稅，例如選擇一檔台股基金，不僅讓資產可持續複利成長，同時還能避開配息可能產生的稅務問題，實現投資複利與節稅的雙重效益。

那海外所得就要課稅嗎？答案是不一定。其實在台灣註冊的境內基金投資「海外」產生的股票股息、債券利息或資本利得，以及非在台註冊的境外基金所有收益皆屬於「海外所得」，適用「最低稅負制」計稅。其實簡言之這是一項針對富人的稅制，一般投資人若加計海外收入的基本所得額未達750萬元，基本上不受影響，故節稅技巧二就是善用海外基金投資幾乎等同免稅的稅務優勢。

第三，若對台灣高股息基金情有獨鍾，領到的股利配息應選擇納入綜合所得合併申報或分離課稅呢？中租基金平台以單身無扶養親屬的納稅人為例，歸納出不同情境供投資人參考，但每個人的股利收入不一，薪資結構也各有差異，建議還是根據個人實際財務狀況來選擇最佳方案！

情境一、小資族及年所得(含股利)在133萬元以內，採「合併申報」較有利

加計基金配息的股利收入採合併申報時的淨所得額在133萬元以內，也就是適用綜所稅率為12%(含)以下者，採「合併申報」通常較為有利。這種方式可享有8.5%所得稅額抵減，最高可抵減8萬元。蘇皓毅提醒，若能將台股基金配息的股利收入控制在全年約94萬元，將能最大化8.5%稅額抵減的節稅效益。

▲▼高股息基金。（圖／記者巫彩蓮攝）

情境二、含股利之淨所得適用綜所稅率40%的高資產族群，採「分離課稅」較有利

需要留意的是，對於高薪收入或高股利收入的高資產族群，即適用綜所稅率40%者，選擇股票股利28%分離課稅通常較為有利，可以避免股利併入高稅率級距。蘇皓毅也強調，最有效的節稅方式仍是投資累積型基金或海外基金，這類投資有機會完全免稅。不過，由於個人所得狀況各異，實際應納稅額仍應以結算申報為準。

情境三、含股利之淨所得適用綜所稅率落在20%~30%的中資產族群，需視淨所得稅率、股利收入高低試算最佳方案

舉例來說，若不含股利的年收入適用所得稅率原本為12%，但可能因為股利收入高，加計股利合併申報後的淨所得適用級距上升至20%、30%或40%者，此時選擇分離課稅反而有利。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，想拋開複雜的稅務考量，專注於基金資產成長與現金流規劃，只要掌握兩大投資節稅重點，一、境內所得來源為「資本利得」免稅優勢，二、海外所得免稅額750萬天花板不怕課稅。

關鍵字： 報稅基金節稅投資稅務

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