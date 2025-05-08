正德海運首季EPS0.28元　今年兩艘節能新船估獲利逐季增

▲正德海運今年兩艘節能新船估計會讓獲利逐季成長。（圖／正德海運提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝航商正德(2641)今(8)日公布第一季財報，合併營收5.06億元，年增29.66％，刷新創下同期最佳，營業毛利1.74億元，歸屬母公司稅後淨利0.88億元，EPS為0.28元。今年還有2艘節能減碳新船陸續接船，預計第三季底前全數交付完成，業績及獲利將逐季成長。

同時，董事會通過籌資案擬募資7.8億元，規劃以發行無擔保可轉換公司債，本次募資的資金用途，主要用來償還銀行借款及轉投資子公司以償還其銀行借款，以便降低財務成本。

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正德第一季合併營收5.06億元，較去年同期3.90億元增加29.66％，營業毛利1.74億元較去年同期1.81億元減少3.90%，營業利益1.35億元，較去年同期1.61億元減少16.03%，歸屬母公司稅後淨利0.88億元，與去年同期1.53億元相比減少42.46％，每股盈餘0.28元。

主要是113年度正德新造節能減碳船逐季交船加入營運，使114年第一季業績與113年同期相比大幅突飛猛進，但因114年第一季安排3艘船舶進塢保養整修及接船認列一次性成本致使營業毛利下滑。

美國貿易代表署(USTR)於4月17日公告一項備受矚目的港口費政策，針對中國建造的船舶進入美國港口收取新費用，預計自2025年10月14日起，港口費將以更具彈性、分級的方式實施(中國建造且中國擁有的船舶；中國建造但非中國擁有的船舶等)。

正德說明公司旗下船隊僅有6艘為中國建造(其中1艘租家為港資，其餘5艘非中國租家)，5艘船舶交船至今未停靠過美國港口，僅1艘有停靠過美國港口，若航行至美國港口，需付港口費，但可轉嫁給租家，公司成本不受影響。

近期美元急貶，公司收取的運費以美元計費，但相對支付的油料、港口、維修與造船貸款等費用，以及船員薪資也都是以美元計價，會產生自然避險，因此對正德影響不是太大。

在船舶佈局政策方面，正德於2021年訂購6艘委託日本造船廠打造的4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，於2023年度交付4艘，2024年度交付2艘，已全數交付完成加入營運，分別與租家簽訂3-5年長約。

2024年4月董事會決議再訂購4艘委託大陸造船廠打造6.35萬噸極限靈便型(Ultramax)散裝貨輪，已於2025年1月交付1艘，預計2025年第三季以前交付3艘，已洽妥租家10年長期租約。

2024年11月在大陸廣州船舶交易所標得3艘載重噸各為8.13萬噸卡姆薩型(Kamsarmax)的二手散裝貨輪，已於2024年12月交付首艘，2025年2月交付2艘，已全數交船完成，分別與租家簽訂2-5年長約。

截至目前，正德旗下船隊總數達到21艘，將視市場需求與二手船舶價格適時建造環保節能船隊及處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，以因應日趨嚴謹的環保法規，強化集團營運競爭力。

今年第一季受國際經濟情勢觀望情緒濃厚，全球政治局勢和貿易經濟處於高度不穩定狀態，2025年隨著紅海航道的逐步恢復，有望降低運輸成本，緩解供應鏈壓力；而隨著南美穀物出貨旺季到來，後續可望還有龐大的俄烏戰後重建和復甦需求將推升原物料運輸貿易。

日趨嚴謹的環保法規推動下的船舶降速或退役致使散裝運力供給的逐漸減少，今、明年散裝新造船數量偏低，除了中美長期貿易政策動盪不安造成世界性貿易壁壘及美國高關稅政策造成高度不確定性，樂觀看今年散裝市況將呈現開低走高趨勢。