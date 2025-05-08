研華4月營收61.43億元　年增28.97%

▲研華科技。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

工業電腦大廠研華（2395），今（8）日公布2025年四月份合併營收為61.43億元，較去年同期營收47.63億元年增28.97%。累計研華前四月合併營收達234.94億元，較去年同期營收186.43億元，年對年增長26.03%。

四月營收以區域別來看，北美、中國、台灣及新興市場表現佳，較去年同期雙位數增長，分別成長15%、18%、64%及47%；歐洲與日本市場皆個位數年增9%；僅韓國市場較去年同期個位數衰退。各事業群表現而言，均較去年同期雙位數增長，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems)、物聯網自動化事業群(IoT Automation Sector, IAutomation)、以及智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService)分別增長37%、19%及31%；嵌入式事業群 (Embedded Sector)整體年增15%，其中以嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT )成長14%，而應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG)年增17%，表現皆突出。

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累計前四月營收來看，區域別表現以北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現佳，年對年分別增長21%、21%、13%、15%及29%；日本市場呈現個位數年增，而韓國市場則較去年同期雙位數衰退。各事業群表現方面，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems)、物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, IAutomation)及智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService)較去年同期分別增長29%、19%及38%；嵌入式事業群 (Embedded Sector)整體則年增12%，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT )年增13%，而應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG)年增11%。