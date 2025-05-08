HTC首季每股盈餘4.86元　終止連27季虧損

▲HTC。（圖／HTC提供）

記者高兆麟／綜合報導

HTC（宏達電，2498）今日公佈2025年第一季財報，營業收入為7.1億元，營業毛利率為37.6%。營業淨損為新台幣11.4億元，營業利益率為-161.5%。歸屬於母公司業主淨利為新台幣40.5億元，每股盈餘為新台幣4.86元，這也中止了HTC連27季虧損。

HTC近期與Google已於第一季完成2.5億美元協議，部分HTC的XR研發團隊成員加入Google，並授予Google使用XR智慧財產權非專屬授權（IP），此協議強化HTC在XR 生態系統持續發展的策略，打造VIVE品牌，實現更精簡的產品組合，並專注於未來平台、更高的營運效率和財務靈活性的長程規劃與發展。

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HTC也於MWC 2025展示最新XR技術應用。VIVE Mars CamTrack提供輕量高效的虛擬製作解決方案，搭載AI動態互動功能，實現精準攝影機追蹤與虛擬場景即時互動。VIVE推出VIVE Host一對多的VR多人同步管理解決方案，提升教育與企業訓練沉浸體驗，並攜手國際夥伴，展示XR技術在工業訓練、心理健康與企業應用等領域，為企業與消費者帶來更開放、多元、智慧的網際網路體驗。