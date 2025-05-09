金融股價兩極！永豐、玉山獲利撐腰走揚　壽險金控賣壓重

▲玉山金外觀照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

大型金控即將公佈4月獲利，六大壽險業者之一的台灣人壽率先放榜，4月受到新台幣緩步升值，承受匯兌損失，單月稅後淨損13.22億元，這也拖累金控雙雄股價表現，今（9）日富邦金（2881）、國泰金（2882）同步開低跌幅約1.6%，惟以銀行為主金控表現相對突出，玉山金（2884）、永豐金（2890）漲幅分別逾3%、2%。

前六大壽險業者包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、凱基人壽與新光人壽，中信金（2891）公布獲利，子公司台灣人壽因承受匯損壓力，4月虧損13.22億元，累計前4月稅後純益仍達42.77億，每股稅後盈餘（EPS）0.69元。

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台灣人壽轉為虧損，市場預期其他五大壽險4月獲利表現恐怕難獨善其身，因此富邦金、國泰金股價連袂走低。

以銀行為主金控股價相對有撐，玉山金（2884）公佈第一季稅後淨利87.9億元，年增40.6%，創下歷年單季最高紀錄，EPS 0.55元，淨手收、財管淨手收、信用卡淨手收及簽帳金額等業務亦創下新高，今日股價跳空開高，漲幅逾3%，最高來到29.8元。

永豐金控今年4月單月稅後淨利18.25億元，累計前4月稅後淨利90.27億元，續創歷史同期新高，年成長6.2%，EPS 0.71 元，股價開高走高，上攻23.25元，漲幅2.65%。

