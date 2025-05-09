航海節慶祝活動開始　基隆港與伊甸舉辦「幸福與你藝起來」

▲基隆港務分公司林主任秘書健明致詞。（圖／基隆港務分公司)

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆港務分公司秉持主動體現在地需求、關懷弱勢之企業精神，今(9)日上午由林主任秘書健明率公司團隊同仁，以第一線的身體力行，實踐社會關懷精神，與伊甸社會福利基金會合作於基隆市身心障礙福利服務中心辦理「幸福與你藝起來」母親節卡片手作活動，透過手作卡片祝福天下偉大的母親們母親節快樂。

活動為基隆區第71屆航海節系列慶祝活動之一，以感恩及服務社會出發，為今年航海節慶祝活動揭開序幕，由該分公司同仁、伊甸基金會志工共同協助身心障礙者利用輕黏土以及各式壓克力顏料製作手作卡片，表達對母親的感恩與祝福。

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林健明表示，希望藉由與不同服務對象互動的過程中，讓港務同仁學習與交流，並對多元社會有更多理解與包容，共同讓愛與關懷充滿社會各個角落。

▲「幸福與你藝起來」母親節活動成果大合影，前排右2基隆港務分公司林健明主任秘書、左1伊甸基金會基隆市身心障礙福利服務中心楊玉萍主任。（圖／基隆港務分公司）

基隆港務分公司一向熱心關懷社會弱勢不遺餘力，感念這些基金會以服務社會弱勢團體之福利工作為職志，為社會盡一份綿薄之力，期許今年更能為社會提供更多資源及幫助，讓愛可以綿延不斷，以實際行動關懷社會，達到SDGs10消弭不平等及SDGs17夥伴關係目標，鼓勵及促進有效的公民營以及社會福利機構之合作，建立良善社會互動關係，並期盼各界發揮愛心集結力量，將愛發揮最大效益。