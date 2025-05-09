ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

長榮航4月營收寫同期新高　長榮航太打入空巴供應鏈

▲長榮航10／3開闢桃園-達拉斯直飛航線。（圖／長榮航提供）

▲長榮航。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）近日公告4月營收，單月合併營收為184.78億元，年增3.41%，寫同期新高；累計今年前4月合併營收為734.22億元，年增5.21％。

長榮航表示，4月客運營收為118.35億元，受復活節假期、泰國潑水節以及加拿大報稅季等因素帶動，長程航線訂位需求明顯成長，從台灣出發的航班載客率超過9成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

短程航線方面，日本賞櫻旺季及清明連假進一步推升旅遊熱度，另外，主要觀光航點如峴港、峇里島與河內等地持續熱絡，載客率皆超過9成；港澳與中國航線因多元假期與春季旅遊熱潮亦帶動訂位需求大幅提升。

長榮航指出，4月貨運營收為44.36億元，因應美國對等關稅政策，供應鏈轉移，公司適時調整貨機航班部署並充分利用客機腹艙運能，整體貨運營收表現穩定。

▲長榮航太正式打入空中巴士供應鏈。（圖／長榮航太提供）

▲長榮航太正式打入空中巴士供應鏈。（圖／長榮航太提供）

此外，長榮航太（2645）日前與空中巴士（Airbus）完成雙方合作合約簽署，正式打入空巴在機體組件的一階供應商，在業務及製造技術上建立直接性的夥伴關係，總經理謝新文表示，期許能帶動台灣航太工業的合作與發展，將繼續努力增加投資，以創新與品質為核心，推動台灣在全球航太市場上的影響力。

長榮航太的飛機維修產值，為全球前10大專業維修廠之一，持有多國民航主管機關認證，促成來自世界各地的維修業務，尤其在大型商用飛機維修架數居世界排名第一，期望透過這次合作，致力提升機體結構產品的製造與組裝能力，提供高品質的航太產品。

關鍵字： 航空長榮航營收長榮航太

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

古天樂：大S的離開好突然　認至今還沒接受

推薦閱讀

金融股土洋對作！外資撿投信丟　惟2壽險金控同遭棄守

金融股土洋對作！外資撿投信丟　惟2壽險金控同遭棄守

美英兩國達成新貿易協議，昨（8）日美股4大指數全數上漲，台股呈現開高走高格局，終場大漲371.64點或漲幅1.8%，以20915.04點作收，距離2萬1千點近在咫尺，今（9）日今日外資（不含外資自營商）買超227.32億元，除了金控雙雄之外，金融類股回補重點，儘管外資買超金融股，投信卻是站在賣方，呈現土洋法人對作局面，5月以來外資累計買超金額1168.3億元。

2025-05-09 17:32
台積電4月營收3495億元、月增22.2%　再創歷史單月新高

台積電4月營收3495億元、月增22.2%　再創歷史單月新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公佈 2025 年 4 月營收報告。台積電2025 年 4 月合併營收約為新台幣3495.67億元，較上月增加了 22.2%，較去年同期增加了 48.1%，創下歷史新高紀錄；受此激勵，台積電ADR夜盤飆漲2.8%。

2025-05-09 13:47
聯發科4月營收487.54 億元　月減12.9%、年增 16%

聯發科4月營收487.54 億元　月減12.9%、年增 16%

IC設計大廠聯發科（2454）今日公布4月營收為487.54 億元，月減12.9%，但年增 16.0%；累計今年前4月營收為2020.67億元，較去年同期增加15.1%。

2025-05-09 17:35
陽明海運4月營收年減16%　同業逆勢成長是因運力增加

陽明海運4月營收年減16%　同業逆勢成長是因運力增加

陽明海運(2609)4月單月營收為新台幣124.93億元，較3月營收減少7.36億元，減幅為5.56%，較去年同期營收減少新台幣24.51億元，減幅為16.4%。法人分析，4月價量雙減，其他同業營收有成長主要是因都有新造船加入營運，但是陽明沒有。

2025-05-09 17:33
長榮航4月營收寫同期新高　長榮航太打入空巴供應鏈

長榮航4月營收寫同期新高　長榮航太打入空巴供應鏈

長榮航（2618）近日公告4月營收，單月合併營收為184.78億元，年增3.41%，寫同期新高；累計今年前4月合併營收為734.22億元，年增5.21％。

2025-05-09 17:30
巨大第一季每股賺0.94元　看好Q2、Q3需求回升

巨大第一季每股賺0.94元　看好Q2、Q3需求回升

自行車大廠巨大集團（9921）今日召開董事會，通過2025年第一季財報，由於代工業務訂單回升，佔比大幅增加，帶動整體營收表現，集團合併營收為新台幣168.5億元，年增4.9%。毛利率17.8%；營業利益4.25億元，衰退21.7%；稅前淨利4.9億元，較去年同期減少40.4%；稅後淨利3.7億元，年減29.3%，每股稅後盈餘為新台幣0.94元。

2025-05-09 17:23
萬海4月營收年增13%　今年美線長約價較去年提高三到四成

萬海4月營收年增13%　今年美線長約價較去年提高三到四成

萬海航運(2615)今(9)日公告4月合併營收為新台幣114.38億元，受到4月份天數少一天，呈現月減2.94 %，但年增13.16%；累計全年營收 485.28億元，年增28.63%。公司表示今年美國線長約價較去年提高三到四成，顯示終端市場需求對下半年存在相對正向訊號，地緣政治與幣值問題慎慎應對。

2025-05-09 17:12
不放棄中國市場　路透：輝達7月推H20降級版 AI晶片

不放棄中國市場　路透：輝達7月推H20降級版 AI晶片

三位知情人士向《路透》透露，由於美國對原版 H20 人工智慧（AI）晶片實施出口限制，輝達（NVIDIA）計劃在未來兩個月內向中國市場推出降級版 H20 人工智慧晶片。

2025-05-09 12:57
金融股價兩極！永豐、玉山獲利撐腰走揚　壽險金控賣壓重

金融股價兩極！永豐、玉山獲利撐腰走揚　壽險金控賣壓重

大型金控即將公佈4月獲利，六大壽險業者之一的台灣人壽率先放榜，4月受到新台幣緩步升值，承受匯兌損失，單月稅後淨損13.22億元，這也拖累金控雙雄股價表現，今（9）日富邦金（2881）、國泰金（2882）同步開低跌幅約1.6%，惟以銀行為主金控表現相對突出，玉山金（2884）、永豐金（2890）漲幅分別逾3%、2%。

2025-05-09 11:42
誰在賣台積電？大單摜壓股價紅翻黑　揭2大關鍵因素

誰在賣台積電？大單摜壓股價紅翻黑　揭2大關鍵因素

昨（8）日台積電（2330）尾盤遭到7416張大單狙擊，股價從933元跌至918元，造成大盤指數由紅翻黑，主要調節有自摩根士丹利等7家券商，市場推測，外資調節主因在於美國晶片關稅即將公布，提前出場規避不確定因素，加上新台幣匯價升值告一段落，波動趨於穩定，獲利了結出場。

2025-05-09 10:25

讀者迴響

熱門新聞

57歲退休「月領不到1萬」　她搖頭：多182萬

買東西「堅持付現金」1原因　5千人點頭：比較有感

加油等等！　下周汽油每公升估大降1.2元、柴油降1.3元

一堆人不知！手機報稅「多1動作」秒省3萬

六大壽險首家開獎！　台幣升值害台壽4月虧逾13億

起薪4.5萬元　經濟部4大國營事業招考386人

誰在賣台積電？大單摜壓股價紅翻黑　揭2大關鍵因素

空姐買房最愛桃園2區　在地帶路：還有2字頭

快訊／台股收盤大漲371.64點　台積電漲31元至949

一早入帳4萬元　月底前還有18筆接力發放

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366