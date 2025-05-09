長榮航4月營收寫同期新高　長榮航太打入空巴供應鏈

▲長榮航。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）近日公告4月營收，單月合併營收為184.78億元，年增3.41%，寫同期新高；累計今年前4月合併營收為734.22億元，年增5.21％。

長榮航表示，4月客運營收為118.35億元，受復活節假期、泰國潑水節以及加拿大報稅季等因素帶動，長程航線訂位需求明顯成長，從台灣出發的航班載客率超過9成。

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短程航線方面，日本賞櫻旺季及清明連假進一步推升旅遊熱度，另外，主要觀光航點如峴港、峇里島與河內等地持續熱絡，載客率皆超過9成；港澳與中國航線因多元假期與春季旅遊熱潮亦帶動訂位需求大幅提升。

長榮航指出，4月貨運營收為44.36億元，因應美國對等關稅政策，供應鏈轉移，公司適時調整貨機航班部署並充分利用客機腹艙運能，整體貨運營收表現穩定。

▲長榮航太正式打入空中巴士供應鏈。（圖／長榮航太提供）

此外，長榮航太（2645）日前與空中巴士（Airbus）完成雙方合作合約簽署，正式打入空巴在機體組件的一階供應商，在業務及製造技術上建立直接性的夥伴關係，總經理謝新文表示，期許能帶動台灣航太工業的合作與發展，將繼續努力增加投資，以創新與品質為核心，推動台灣在全球航太市場上的影響力。

長榮航太的飛機維修產值，為全球前10大專業維修廠之一，持有多國民航主管機關認證，促成來自世界各地的維修業務，尤其在大型商用飛機維修架數居世界排名第一，期望透過這次合作，致力提升機體結構產品的製造與組裝能力，提供高品質的航太產品。