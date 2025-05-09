金融股土洋對作！外資撿投信丟　惟2壽險金控同遭棄守

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美英兩國達成新貿易協議，昨（8）日美股4大指數全數上漲，台股呈現開高走高格局，終場大漲371.64點或漲幅1.8%，以20915.04點作收，距離2萬1千點近在咫尺，今（9）日今日外資（不含外資自營商）買超227.32億元，除了金控雙雄之外，金融類股回補重點，儘管外資買超金融股，投信卻是站在賣方，呈現土洋法人對作局面，5月以來外資累計買超金額1168.3億元。

在權值王台積電（2330）勁揚逾3%效應帶動下，廣達（2382）、聯發科（2454）等大型電子指標股走高，台股呈現開高走高格局，今日外資（不含外資自營商）買超227.32億元，投信買超11.52億元，自營商賣超4億元，三大法人買超234.83億元。

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今日外資買超重點放在金融類股，若剔除ETF，外資買超前10大個股當中，除了台積電、陽明（2609）兩檔之外，金融類就占了8檔，分別玉山金（2884）4萬9529張、永豐金（2890）2萬4649張、新光金（2888）1萬6768張、凱基金（2883）1萬2915張、中信金（2891）1萬1797張、台企銀（2834）1萬811張、第一金（2892）9082張。

儘管外資大買金融股，金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）卻是同步遭到調節1萬3957張，以及4471張。

外資其他主要賣超個股包括群創（3481）2萬7248張、泰金寶-DR（9105）1萬4099張、神達（3706）1萬1453張、南亞科（2408）6432張、精英（2331）5,645張、長榮航（2618）4653張、華通（2313）4061張、中鴻（2014）3029張。

而投信賣超前10大個股，當中有5檔為金融股，依序中信金4841張、國泰金4401張、富邦金2463張、凱基金1955張、永豐金1470張。