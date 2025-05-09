陽明海運4月營收年減16%　同業逆勢成長是因運力增加

▲同業4月營收成長陽明卻沒有，差在陽明近一年運力都沒有增加。（圖／陽明海運提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)4月單月營收為新台幣124.93億元，較3月營收減少7.36億元，減幅為5.56%，較去年同期營收減少新台幣24.51億元，減幅為16.4%。法人分析，4月價量雙減，其他同業營收有成長主要是因都有新造船加入營運，但是陽明沒有。

陽明今年前四個月營收為580.09億元，較去年同期營收587.45億元，減少新台幣7.36億元，減幅為1.25%。公司說明是因市場需求放緩，致運價下跌，使整體營收較上月減少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.3%，需求成長為4.5%；2025年供給成長為5.7%，需求成長為2.5%。

市場受美國關稅政策不確定性與金融市場動盪影響，全球主要經濟預測機構多下調2025年全球經濟成長預測值。聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)最新報告指出，受貿易緊張局勢升級和持續不確定性的影響，今年全球經濟成長預期放緩至2.3%，貿易政策的不確定性將影響企業信心和長期規劃，並重塑全球貿易格局；國際貨幣基金組織(IMF)亦下調今年經濟成長至2.8%並示警關稅戰恐重創全球經濟。

近期貨櫃航運市場受美國貿易政策與經濟風險影響，貨載需求疲軟。此外，5月6日美國與葉門胡塞組織達成停火協議，但據胡塞組織聲明停火協議並未禁止其對以色列有關的船隻進行攻擊，在安全考量下，短期尚無法判斷紅海何時可恢復正常通行。