全職媽媽每月應領多少薪水？調查曝光：至少領5.1萬

▲職場媽媽認為，若全職媽媽是一份正職工作，月薪應落在5萬1,833元。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

現代雙薪家庭的情況十分普遍，對於媽媽而言，如何平衡工作與家庭顯得相當重要。根據最新調查，高達91.6%的職場媽媽認為家庭經濟壓力沉重，且有94.7%的職場媽媽直言無法兼顧家庭與事業。調查也顯示，86.3%的人曾萌生改當「全職媽媽」的念頭，並普遍認為若當成一份正職工作，月薪應達5萬1,833元以上才算合理。

根據yes123求職網針對「職場媽媽焦慮與生活疲勞指數」的最新調查指出，成為職場媽媽的主因以「分擔家計」(84.7%)為主，其次為「經濟自主」(80.9%)與「避免社會脫節」(62.7%)。不過，在職與家雙重壓力下，媽媽們平均每日工作時數高達10.9小時，甚至近四分之一超過12小時，導致生活疲勞指數平均達80.3分，不僅連續三年上升，更創下六年新高，當中有19%直言自己處於「極度疲憊」的滿分狀態。

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在家庭壓力方面，有71.3%的媽媽表示下班後仍有大量家務需要處理，另有65.2%擔憂子女教育問題。相對地，職場上的焦慮感來源則以「長期低薪」、「無法配合加班」、「請假影響同事」等等為主。由於缺乏與孩子相處的時間，高達87.2%的媽媽坦言「有罪惡感」，其中15.1%幾乎每天都無法與子女互動。

▲職場媽媽認為，若全職媽媽是一份正職工作，月薪應落在5萬1,833元。（示意圖／免費圖庫Pexels）



調查發現，有71.3%的職場媽媽認為目前職場環境對母職並不友善，包含「同工不同酬」與「升遷不平等」現象仍普遍存在。而有將近四成(37.7%)的媽媽曾因婚育離職，平均工作空窗期達4.9年。即使重返職場，也有近四成(39.6%)需接受薪資比原職低的條件，凸顯育兒後重啟職涯的難度。

儘管86.3%的職場媽媽曾想改當全職媽媽，但她們認為若以「全職媽媽」作為正式工作，合理月薪平均應達5萬1,833元，其中更有14.2%認為應領取8萬元以上的高階主管薪資。此外，面對持續的身心壓力，仍有38.8%的職場媽媽坦言，若人生可以重來，「可能不會選擇生小孩」，顯示母職負擔與社會支持的落差需要盡快改善。

「職場媽媽焦慮與生活疲勞指數調查」，是由yes123求職網於2025年4月23日到5月6日，以網路問卷進行抽樣，調查有工作、並育有子女的女性會員，有效問卷共1,277份，信心水準為95％，誤差值為正負2.74％。