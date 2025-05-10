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台幣、韓元領漲新興貨幣　華爾街認錯上調「亞幣」至增持

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▲新台幣本周強勁升值。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／綜合報導

台幣匯價在經歷了本周初的急升後，在中央銀行全力緊盯炒匯資金下，匯市激情明顯降溫，但統計本周仍勁揚7.56角，周線連6升，根據統計，從美國總統推出對等關稅以來，台幣和韓元帶頭領漲亞洲貨幣，這使得華爾街投行摩根大通（JPMorgan）調整本預期美國關稅戰會讓亞幣走弱的看法，對亞洲貨幣的評級從減持上調至增持。

根據《彭博》報導，自4月2日以來，MSCI新興貨幣指數上漲了3%，其中，台幣兌美元匯率單日強升1元，出現自1980年代末期以來的最大漲幅，在全球外匯市場引起震撼。

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在美國總統川普宣布開徵對等關稅，同時摩根大通向客戶提出了一個交易建議「看跌新興市場貨幣」，但在這近一個月，大部分發展中國家貨幣表現強勁，摩根大通決定改變策略。

根據摩根大通策略師在周五的一份報告中寫道，「我們看到足夠的證據表明，未來一段時間新興市場外匯兌美元不會走弱。」

摩根大通並不是唯一一家預測川普貿易戰帶來經濟痛苦將加大新興市場壓力的銀行，競爭對手摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在4月初建議顧客增加對新興貨幣的看跌部位。

但這2家華爾街投行沒有預料到的是，市場現在面對是投資人將如何撤出美元資產，或川普暫停徵稅期間將如何緩解一些擔憂。

報導稱，發展中國家貨幣表現走強促使摩根大通策略師將對亞洲貨幣的評級從減持上調至增持，他們看好馬來西亞林吉特等貨幣，並預期中國境內人民幣將保持穩定。

關鍵字： 台幣摩根大通亞洲貨幣美國關稅外匯市場

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