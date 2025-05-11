梅雨餵飽！全台9水庫蓄水率破9成　3座先滿庫

▲鯉魚潭水庫。（圖／中區水資源分署資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
今年首波梅雨過境，經濟部水利署統計至今（11）日下午3點，全台有9座水庫蓄水率超過9成以上，其中寶山水庫、明德水庫與苗栗鯉魚潭等3座水庫蓄水率已來到100%，率先滿庫；另外，位在台南的曾文水庫、烏山頭與南化水庫蓄水率都達6成以上，有利嘉南平原2期稻座灌溉。
水利署資訊顯示，目前北中南水庫蓄水情形如下：
北部：
石門水庫：水位243.81公尺／蓄水率95.06%
西勢水庫（暖暖水庫）：水位72.08公尺／蓄水率95.33%
新山水庫：水位85.77公尺／蓄水率98.8%
翡翠水庫：水位159.71公尺／蓄水率75.74%
寶山水庫：水位141.7公尺／蓄水率100%
寶山第二水庫：水位151.32公尺／蓄水率99.81%
永和山水庫：水位84.9公尺／蓄水率99.6%
明德水庫：水位60.96公尺／蓄水率100%
中部：
鯉魚潭水庫：水位300公尺／蓄水率100%
德基水庫：水位1404.01公尺／蓄水率91.15%
霧社水庫：水位995.67公尺／蓄水率33%
日月潭水庫：水位746.05公尺／蓄水率85.08%
石岡壩：水位272.2公尺／蓄水率8.99%
湖山水庫：水位197.87公尺／蓄水率52.38%
南部
仁義潭水庫：水位96.48公尺／蓄水率29.9%
蘭潭水庫：水位70.67公尺／蓄水率61.64%
烏山頭水庫：水位57.24公尺／蓄水率88.5%
曾文水庫：水位217.01公尺／蓄水率60.3%
南化水庫：水位175.85公尺／蓄水率77.71%
阿公店水庫：水位32.5公尺／蓄水率26.7%
牡丹水庫：水位132.49公尺／蓄水率57.28%
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