梅雨餵飽！全台9水庫蓄水率破9成 3座先滿庫

今年首波梅雨過境，經濟部水利署統計至今（11）日下午3點，全台有9座水庫蓄水率超過9成以上，其中寶山水庫、明德水庫與苗栗鯉魚潭等3座水庫蓄水率已來到100%，率先滿庫；另外，位在台南的曾文水庫、烏山頭與南化水庫蓄水率都達6成以上，有利嘉南平原2期稻座灌溉。

快訊／加油等等！明起汽油大降1.1元 柴油降1.2元

台灣中油公司自明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降1.1元及1.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.1元、95無鉛汽油每公升27.6元、98無鉛汽油每公升29.6元、超級柴油每公升24.5元。

八大官股近月提款台積電52億砍最兇 上市公司累計買超僅35億

雖然財政部操盤的國安基金挾5000億元銀彈奉命進場護盤中，不過財政部掌控的八大泛官股行庫累計近20個交易日買超台股金額僅約35億元，近20個交易日以來賣超最多的是台積電（2330），金額高達52億元，為八大官股行庫對單一上市公司賣超最大標的。

綜所稅204萬件線上申報成功 KPMG教手機報稅5招自保

綜合所得稅申報起跑進入第11天，財政部統計，至今（11）日凌晨3點為止，線上申報件數來到204萬8309件，比去年同期衰退12.79%；由於南韓最大電信公司SK Telecom（SKT）近期發生嚴重資安事件，資安圈觀察，南韓「省資安費省出問題」的現象不是偶然，包括台灣在內，全球多國都為了節省開支減少資安防護，民眾便利上網報稅的同時曝露在高風險場域的機率自然提高。

關稅緩和台股周線連三紅 市場聚焦COMPUTEX議題

美英新貿易協議達成等利多激勵之下，台股上周五（9日）由晶圓龍頭大廠領軍，強彈371.64點，漲幅1.81%，帶動指數收在20915.04點，台股周線連三紅，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，全球對於關稅的緊張情緒有放緩跡象，美股反彈帶動台股也跟進漲勢，然因為上周美國尚未釋出半導體晶片關稅細節，市場仍在等待中，目前多認為稅率將落在25～100%之間，並針對晶圓產出地課稅，做為推動半導體回流美國生產的手段，因此即使目前投資氣氛稍有緩，不若之前恐慌，但在短線消息尚未明朗之際，觀望氣氛難以避免。

三菱加速電動化、鴻海拓國際造車版圖 研調看好供應合作互利共生

三菱汽車(Mitsubish Motors)宣布與鴻海子公司鴻華先進科技簽訂電動車供應備忘錄，計畫於2026年銷往澳洲與紐西蘭市場。TrendForce表示，此舉不僅是三菱實現其電動化藍圖的具體行動，也是面對市場快速變化所做的策略性布局。對鴻海而言，其建立的CDMS (contract design and manufacturing service)模式獲得國際級車廠認可至關重要，對未來業務拓展具有指標性意義。

職場婦女太難！ 近8成婚育後被迫改變職涯規劃

母親節來臨，不少女性是職場家庭都要兼顧，但同時也擔憂結婚及生育會影響工作內容及薪資，出現兩性同工不同酬的現象；根據人力銀行調查，有近8成女性工作者婚育後被迫改變職涯規劃，近6成女性感受職場不友善，更有85％坦言壓力很大、薪水入不敷出。

傳聞中的50%關稅中國能否接受業界看法不一 庫存將罄7月會有出貨潮

中美貿易談判昨(10)日於瑞士舉行，談判前夕傳出川普政府考慮將對中國產品徵收的145%關稅降至50%~54%之間，但是否能被中國接受，國內兩家在美國線貨量最大的超大型攬貨公司負責人看法完全相反，陽明海運前董事長謝志堅則認為，雖然50%關稅估計很難被接受，但145%關稅都還能出貨，50%關稅有助增加出貨量，只是倒楣的會是美國消費者。

抽中最高賺10萬！4檔新股抽籤下周起跑 兆聯實業價差大

台股在關稅戰衝擊中逐步走穩，新股抽籤熱度回溫，根據統計，下周（5/12~5/16）計有4檔抽籤股，其中又以半導體廢水處理新兵兆聯實業（6944）價差高達10萬元，最為誘人。

台積電780元撿到便宜！ 魏哲家4月出手買護國神山20張

美國總統川普4月初推出對等關稅，造成全球市場震盪，台股也難以倖免，暴跌暴漲，而台積電（2330）也在4月9日當天盤中下殺至780元、創近一年低點；台積電難得見低點，不僅吸引小資買盤進駐，從最新公開資訊顯示，台積電董事長暨總裁魏哲家在睽違28個月後的4月自集中市場買進自家股票20張。