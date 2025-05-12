川普喊「降藥價」日本大藥廠重跌5%　波及3檔ETF

▲美國總統川普（Donald Trump）將對藥品政策開鍘，日本大型製藥廠股價走弱，3檔ETF恐受波及。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統川普向外喊出「降藥價30%至80%」的利空消息影響，日本大型製藥公司武田製藥（Takeda Pharmaceutical Company）今（12）日在日股開盤重挫逾5%，國內3家投信業者發行ETF前10大成分股名單中皆有該公司的蹤影，市場關察後續表現。

川普於美東時間11日透過個人Truth Social平台宣布，計劃重啟其首任任期內極具爭議的「最惠國」（Most Favored Nation）藥價政策，該政策旨在透過將美國特定藥品支付價格與其他國家掛鉤來降低醫療成本。市場預期武田製藥獲利將因此受到影響。

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日股12日開盤不到半小時，武田製藥股價最低來到4024日圓，跌幅超過5%，隨後跌幅收斂至4.53%或190日圓，暫報4040日圓。

目前在國內發行的4檔海外ETF成分股連結標的將武田製藥，包括富邦投信發行富邦基因免疫生技（00897）占比4.88%為第7大持股、復華投信發行復華日本護城河優勢龍頭企業（00949）成分股中有3.396%武田製藥並為第9大持股、野村投信發行野村日本動能高息（00972）成分股中武田製藥占7.69%為第4大持股，3檔ETF今日在台股開盤後表現亦同步受關切。