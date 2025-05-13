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黃仁勳專機抵台後又閃電離台！原因曝光　輝達總部有意設花博

記者葉國吏／綜合報導　

「AI教父」、輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，私人飛機12日晚間抵達松山機場，不過只見黃仁勳家人下機，隨後飛機又飛往香港。根據了解，飛機是去把黃仁勳載到台灣，預計黃仁勳將在今天上午8點後抵台。另外外界關注的輝達總部落腳處，業界傳出輝達對於台北市花博園區的土地相當有興趣。 

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳與美國總統川普在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／路透）

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黃仁勳私人飛機、VJT712，於12日晚間從美國加州聖荷西直飛台北松山機場，不過沒有看到黃仁勳本人，僅看到黃仁勳的老婆、女兒及兒子出現。隨後班機於8點44分起飛往香港、於晚間10點10分降落。根據《聯合報》報導，私人飛機飛去香港是要接黃仁勳來台與家人團聚，不過由於出入境紀錄無法調閱，所以目前無法證實。不過根據《三立新聞》報導，黃仁勳可能會搭乘其他班機來台，預計在今天上午8時後抵達。

▲黃仁勳老婆、女兒抵達松山機場。（圖／記者黃國霖攝）

另外輝達總部設立處也是台灣人相當關心，根據《中國時報》報導，輝達美國總部曾派員來台場勘，雙北、桃園都有提供土地，不過輝達員工仍傾向以北市為優先。據傳北市府曾提供幾處場址，除了大家都認為的南港區台鐵調車場、南港區「台電CR1修護處」公辦都更案外，還有花博園區、松山機場旁的軍方土地。

▲黃仁勳兒子現身。（圖／記者黃國霖攝）

其中又以花博園區因土地廣達5公頃、交通便利，團隊意願最高，不過也擔心附近就是圓山遺址，若動土挖到古物或是貝殼塚，擔心會有文資鑑定停工的問題。

關鍵字： 黃仁勳輝達

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