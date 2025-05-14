台積電被看好重返千元榮耀　2因素恐陷多空交戰

▲台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

晶圓代工大廠台積電（2330）股價近期掀起回升熱潮，法人圈認為，台積電重返千元大關僅是時間問題，不過仍要注意2因素，可能會讓台積電陷入多空交戰的情況。

台積電13日開高走低，最終以969元收盤，漲幅達1.25％。此價格刷新3月底以來的波段高點，並突破川普時期對等關稅政策出台後的股價防線。外資近期動態成為台積電反彈的主要推手，外資研究機構普遍認為台積電合理股價應落在1100元以上。

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國際資金自5月起大舉回補台股，累計買超金額達1,486億元，其中台積電占比高達607億元。外資法人自4月23日開始重新加碼台積電，迄今共買超12.5萬張股票，成功將股價從900元以下拉升至目前水準，為台積電挑戰千元股價奠定基礎。

台積電董事會日前核准2025年第一季每股現金股利5元，兌現先前承諾「每年現金股利不低於前一年」，法人預估全年股利有望挑戰20元大關，甚至接近高盛的21元預測。

不過根據《中國時報》報導，電子消費產業受到美中關稅暫緩90天激勵，股價有大幅上漲，尤其是蘋果公司受惠顯著，台積電也在短期評價有望同步提升。不過值得關注的是，新台幣升值與半導體關稅仍存在風險，台積電可能還會陷入多空交戰的情況。