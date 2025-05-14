ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

「炒匯禿鷹」曝光惡貫滿盈！　央行總裁楊金龍被誤解

新台幣狂升，也驚動央行總裁楊金龍召開臨時記者會說明。

▲新台幣狂升，也驚動央行總裁楊金龍召開臨時記者會說明。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

「再次強調，匯率政策沒有受到美方的施壓，（5日）記者會那天，我的口才不好，答詢時有結巴，不代表有難言之隱。市場前幾天有非理性負能量釋放，這幾天已恢復正常。」上週四（8日）央行總裁楊金龍出席立院財委會接受立委答詢，語氣緩和地說。

掌握台灣匯率政策走向的楊金龍，近期成為各界焦點，因五一勞動節結束，新台幣匯率突然暴力升值，連2個交易日狂升，連續衝破31、30元大關，上週一（5日）盤中更一度站上一美元兌新台幣29.59元，終場在央行出手調節下，升值9.19角，漲幅創下1988年以來歷史最高幅度，成交量逾43億美元，創史上第三大量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新台幣匯率如脫韁野馬狂飆升值，吸引眾多民眾搶著換匯，不只讓國內多家銀行的網銀、APP被擠爆、當機，楊金龍更罕見親上火線，開臨時記者會說明，強調這波新台幣狂漲是因市場預期心理、出口商拋匯外，央行也發現近期有「禿鷹」炒匯，並發出警告，要求這些資金撤離台灣。

各界好奇，楊金龍口中的「禿鷹」究竟是誰？本刊調查，央行發現這波炒匯禿鷹，其實是當年狙擊英國、香港的境外資金，也就是遭市場點名1992年狙擊英鎊，1998年相繼狙擊港幣、新台幣的量子基金。「金融圈也早已知道，4月就有對沖基金進入台灣，該基金期間有嘗試小幅操作，央行卻因前年被美國列為匯率操縱國觀察對象所以沒有出手，該基金發現央行沒有進場調節，就出手狙擊。」一位銀行高層透露。

量子基金由國際金融大鱷索羅斯創辦，索羅斯曾與英格蘭銀行對賭成功，獲利英鎊10億元，1997年賣空泰銖，導致亞洲金融風暴，1998年轉戰港、台，遭到港、台政府反擊，不過，對於是否真是量子基金再度狙擊新台幣，央行並未正面證實。


更多鏡週刊報導
台幣猛升釀重災2／專家示警全球金融下半年大衰退　揭台灣壽險業慘賠黑洞數字
台幣猛升釀重災3／新台幣勁升台積電影響程度曝光　漲到28元一行業恐倒一半
台幣猛升釀重災／新台幣狂升　台灣3大產業成重災區

關鍵字： 鏡週刊台幣升值

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

74歲王文洋包養小40歲女大生正面曝光　冒出5歲男童登門找生父索10億

推薦閱讀

185萬股民歡呼！台積電Q1股利調高至5元　9／16除息

185萬股民歡呼！台積電Q1股利調高至5元　9／16除息

擁有185萬股民的「護國神山」台積電（2330）今（13）日公告首季配息調高至每股5元，預定9月16日除息，10月9日發放。

2025-05-13 17:24
凱基金77萬股東記得去拿！電動研磨器到貨　 5／19起領取

凱基金77萬股東記得去拿！電動研磨器到貨　 5／19起領取

77萬股東注意！凱基金（2883）今（2025）年股東會紀念品送出「電動研磨器」，各家通路近期都已經收到貨了，依據凱基金股東會通知單顯示，下周一（5月19日）起開領。

2025-05-13 15:06
黃仁勳在中東！今晚出席投資座談會　最快來台時間曝光

黃仁勳在中東！今晚出席投資座談會　最快來台時間曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日將來台參加台北國際電腦展，但何時抵台，市場猜測多，原來黃仁勳人在中東參加在沙烏地阿拉伯首都利雅得（Riyadh ）舉行的沙美投資論壇（Saudi-US Investment Forum），且當地時間今（13）日下午2點40分（台灣時間晚上7點40分）出席一場論壇，估計最快也有明天才會抵台。

2025-05-13 17:12
綜所稅申報再等等！　3投信逾7檔ETF、基金稅額出錯　　

綜所稅申報再等等！　3投信逾7檔ETF、基金稅額出錯　　

綜合所得稅申報起跑還不到半個月，市場傳出包括台新投信、富邦投信與兆豐投信等3家公司旗下逾7檔ETF、基金在所得稅收益申報系統上出錯，3公司皆已緊急發布公告呼籲投資人報稅時要看仔細。

2025-05-13 16:03
印度呆帳討回！　華碩Q1每股大賺17.22元創新高

印度呆帳討回！　華碩Q1每股大賺17.22元創新高

PC品牌大廠華碩（2357）今（13）日舉行法說會，在印度呆帳討回並回沖後，首季淨利大增至127.91億元，季增681%、年增135%，單季獲利創下歷史新高紀錄，單季每股盈餘（EPS）為17.22元。

2025-05-13 17:55
萬海首季獲利年增89%、EPS3.11元　看好中對美重啟出貨艙位需求激增

萬海首季獲利年增89%、EPS3.11元　看好中對美重啟出貨艙位需求激增

萬海航運(2615)今(13)日董事會通過2025年度第一季度財報，合併營收新台幣370.90億元、年增34.30％，稅前淨利為111.00億，年增80.77%；歸屬母公司單季稅後淨利87.32億，年增88.88%，EPS為3.11元。受惠於運價較去年同期增長、公司營業成本控制得宜使獲利優於去年同期。公司看好中國大陸重啟出貨將使海運艙位需求激增。

2025-05-13 16:28
美中還沒擺脫困境　專家：30%高關稅不會讓貨量大幅增加

美中還沒擺脫困境　專家：30%高關稅不會讓貨量大幅增加

美國將中國商品關稅降到30%，今日亞洲航運股股價都上揚，但是挪威海運市場平台Xeneta首席分析師桑德(Peter Sand)警告，目前美國在對等關稅部分僅是90天暫緩，不保證未來的談判會朝正確方向發展；桑德美國洛杉磯港高階則指出，30%仍是高關稅，貨量不會大幅增加與回到從前。這些觀點我國海運界高階在昨日的發言都曾提及。

2025-05-13 14:23
川普關稅中槍！輪胎廠泰豐關閉觀音廠　估賣地金額高於68億

川普關稅中槍！輪胎廠泰豐關閉觀音廠　估賣地金額高於68億

美國總統川普4月2日宣布對等關稅後座力強大，輪胎廠泰豐（2102）今（13）日公告董事會決議關閉桃園觀音廠並停產，原廠房土地以不低於68億元的價格出售，並暫定在7月1日召開2025年第一次股東臨時會，進行最終決議。

2025-05-13 17:57
三星、SK海力士漲聲響起！南亞科飆漲停　華邦電爆20萬張大量

三星、SK海力士漲聲響起！南亞科飆漲停　華邦電爆20萬張大量

三星電子、SK海力士等記憶體大廠紛傳出啟動調漲DRAM價格，帶動記憶體族群今價量續揚，南亞科（2408）漲停，站上40元大關，華邦電（2344）爆逾20萬張穩居成交王。

2025-05-13 13:35
美中關稅緩和3檔老AI股回神　廣達挾董娘加碼優勢衝最多

美中關稅緩和3檔老AI股回神　廣達挾董娘加碼優勢衝最多

美中關稅談判出現重大進展，受到美國總統川普關稅政策壓抑的「老AI股」今（13）日股價回神，廣達（2382）、緯創（3231）與鴻海（2317）早盤紅光滿面，其中廣達又挾董娘何莎4月加碼6629張的優勢，波段漲幅超過5成以上，何莎手中廣達持股總市值超過124億元。

2025-05-13 10:54

讀者迴響

熱門新聞

台積電1915發重訊！將出售設備給VSMC

日月光「長公主」入接班團隊！　起底是美國主持人

台積電出售21.6億設備給VSMC　用途曝光

綜所稅申報再等等！　3投信逾7檔ETF、基金稅額出錯　　

57歲退休「月領不到1萬」　她搖頭：多182萬

Nissan爆去年虧損6708億元「宣布將裁員2萬人」

「炒匯禿鷹」曝光惡貫滿盈！　央行總裁楊金龍被誤解

遠雄爆資安事件！公司重訊回應

台積電被看好重返千元榮耀　2因素恐陷多空交戰

美西線運價明日將升破3千美元、7月估破5千美元　本周上海航班滿載

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366