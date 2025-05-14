「炒匯禿鷹」曝光惡貫滿盈！　央行總裁楊金龍被誤解

▲新台幣狂升，也驚動央行總裁楊金龍召開臨時記者會說明。（圖／鏡週刊提供）

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「再次強調，匯率政策沒有受到美方的施壓，（5日）記者會那天，我的口才不好，答詢時有結巴，不代表有難言之隱。市場前幾天有非理性負能量釋放，這幾天已恢復正常。」上週四（8日）央行總裁楊金龍出席立院財委會接受立委答詢，語氣緩和地說。

掌握台灣匯率政策走向的楊金龍，近期成為各界焦點，因五一勞動節結束，新台幣匯率突然暴力升值，連2個交易日狂升，連續衝破31、30元大關，上週一（5日）盤中更一度站上一美元兌新台幣29.59元，終場在央行出手調節下，升值9.19角，漲幅創下1988年以來歷史最高幅度，成交量逾43億美元，創史上第三大量。

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新台幣匯率如脫韁野馬狂飆升值，吸引眾多民眾搶著換匯，不只讓國內多家銀行的網銀、APP被擠爆、當機，楊金龍更罕見親上火線，開臨時記者會說明，強調這波新台幣狂漲是因市場預期心理、出口商拋匯外，央行也發現近期有「禿鷹」炒匯，並發出警告，要求這些資金撤離台灣。

各界好奇，楊金龍口中的「禿鷹」究竟是誰？本刊調查，央行發現這波炒匯禿鷹，其實是當年狙擊英國、香港的境外資金，也就是遭市場點名1992年狙擊英鎊，1998年相繼狙擊港幣、新台幣的量子基金。「金融圈也早已知道，4月就有對沖基金進入台灣，該基金期間有嘗試小幅操作，央行卻因前年被美國列為匯率操縱國觀察對象所以沒有出手，該基金發現央行沒有進場調節，就出手狙擊。」一位銀行高層透露。

量子基金由國際金融大鱷索羅斯創辦，索羅斯曾與英格蘭銀行對賭成功，獲利英鎊10億元，1997年賣空泰銖，導致亞洲金融風暴，1998年轉戰港、台，遭到港、台政府反擊，不過，對於是否真是量子基金再度狙擊新台幣，央行並未正面證實。



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