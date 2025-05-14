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台幣若升到28元機械業倒一半　台積電影響程度曝光

台積電這波升值毛利率會受影響4%，暫無修正第二季展望規劃。

▲台積電這波升值毛利率會受影響4%，暫無修正第二季展望規劃。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「現在亞洲各國都積極與川普政府磋商，打算以貨幣升值來讓美國減免關稅，但川普無法接受，因為川普並非只想達成1985年廣場協議，而是要各國花錢買天然氣、大豆、汽車等美製商品，平衡貿易逆差，就像歐洲已和川普達成協議，不買俄羅斯天然氣，改向美國購買。」知名獨立經濟學家謝國忠分析。

前外資分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明對本刊表示：「新台幣升值主要的影響就是毛利率減少，新台幣每升值1％，晶圓代工毛利率會影響0.4％，IC設計會影響0.3％。」換言之，台積電毛利率大約受影響約4％，以第一季毛利率58.8％來看，第二季毛利率能否達標，將成巨大挑戰。

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不過，護國神山台積電在川普遞延關稅實施90天、客戶狂拉貨影響下，4月營收相較3月增加超過2成，續創歷史新高。面對新台幣暴力升值，台積電表示，目前並未修正第二季與全年展望規劃，將持續謹慎關注匯率變化。和台積電相比，市場人士指出，向來不特別避險的大立光可能受到衝擊，大立光也坦言，新台幣匯率強升，對營運比較不利。

科技大廠老神在在，中小型科技業人人挫著等。「以30萬美元來算，一來一往就差了新台幣90萬元，吃掉的可都是淨利。」業者神色難掩憂心說：「現在新台幣和失速大怒神一樣，雖然大家都知道要升值，但不知道底線在哪，根本只能坐以待『幣』，匯率急升、急貶的內傷，絕非一般小業者可吸收。」

機械業者憂心台幣若升到28元，過半廠商將倒閉。

▲機械業者憂心台幣若升到28元，過半廠商將倒閉。

另受衝擊的還有出口型傳產業，尤其是工具機、成衣、運動、汽車零組件業，立刻受到匯損衝擊。三三會理事長、台玻董事長林伯豐就說，企業面臨美國關稅、新台幣升值、國定假日多放五天假等因素，預估很多企業都會大虧損。台灣機械公會理事長莊大立指出，新台幣一定要守住30元關卡，否則機械業會喪失國際競爭力。工具機業者也私下表示，一旦升到28元，過半廠商會倒閉。

相對壽險、出口業冷颼颼，房市、旅行業相對樂觀，「新台幣升值對內需好，房地產業自然也好，但要擔心出口受挫，影響經濟，房地產是否受害，須再觀察。」台北市不動產代銷公會理事長王明正說。雄獅旅遊媒體關係部總經理單葑也指出，新台幣升值屬短期利多，有助提升旅遊業毛利，提高國人出境旅遊誘因，「但仍要觀察後續匯率、關稅影響。」

面對關稅、匯率恐衝擊景氣，「接下來得緊盯大廠訂單有無掉、投資有無縮手，但日子還是要過，只能個人趁機買買便宜日圓和美元。」一名經營出口中小企業者苦中作樂說。


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