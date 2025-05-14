2025聰明報稅　信用卡繳稅最強省錢攻略

▲今年綜所稅申報延至6月底，若聰明搭配刷卡結帳日，有機會8月底才繳稅。

圖文／鏡週刊

2025年報稅季開跑！今年多項新制能讓民眾繳稅負擔有感降低，且受美國關稅戰影響，申報時間延至6月底。只是，今年刷卡繳稅的優惠不如去年，但仔細挑還是能找到適合的卡片，小賺優惠或享分期零利率，值得一提的是，不論哪天報稅，都是7月10日統一入帳，挑張月初結帳的卡片，讓稅款成為8月帳單，還能延至8月底再繳。

讓人苦惱的報稅季又來了！不過，若仔細盤點今年報稅制度的改變，並聰明使用信用卡賺優惠，再善用刷卡時間差或分期零利率，就有機會喘口氣。事實上，由於物價飆漲，今年申報個人所得稅扣除額大增，上班族繳稅負擔可望有感降低。

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首先看今年報稅新制，包含綜合所得稅級距調高、基本生活費調高、租金支出扣除、幼兒學前特別扣除額等，均比去年報稅條件更優惠。

個人免稅額 增加5千元

個人免稅額度部分，每人的免稅額提高為9.7萬元，相較去年度增加5千元；標準扣除額增加為13.1萬元，相較去年度增加7千元。再來是每人基本生活費提高至21萬元的保障不課稅，相較去年度增加8千元。

為了鼓勵生育，今年幼兒學前扣除額，也將適用年齡從5歲擴大為6歲，且每人能扣除金額從12萬元提高為15萬元，若有第2名子女（起），每人能扣除22.5萬元，合計能扣除37.5萬元。

而對租屋族來說，今年報稅可節省的稅金也是很有感。KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師洪銘鴻表示，租金從一般扣除額的「列舉扣除額」項目改為「特別扣除額」，讓租屋族更容易適用，且上限也從原先的12萬元提高至18萬元，增加了6萬元。

▲租金扣抵稅額從去年的12萬元，提高至今年的18萬元，並從列舉改為特別扣除額。

同時，受美國關稅戰影響，報稅時間從往年5月底，延長至6月30日，繳納最晚可至7月3日，讓民眾有更充裕的時間處理。

扶養侄子女 須出示證明

為了避免納稅義務人踩到報稅雷區，最後還得補稅、甚至罰款，本刊特別整理出民眾最容易出錯之處。第一，包括醫美、坐月子中心、看護費用等，因不屬於醫療性質，無法扣抵稅額。

第二，不少民眾會以扶養本人或配偶兄弟姊妹的小孩，作為特別扣除額，國稅局對此做出明確表示，若是扶養已成年兄弟姊妹，對方必須是因在學、身心障礙或無謀生能力才能成為被扶養人，在學證明必須是正式學籍，要以學生證影本作為憑證；至於扶養侄子、侄女，不用同一戶籍，但必須有同居一家、且受扶養的事實，例如要出示繳學費的帳單等。

再看如何聰明使用信用卡繳稅。由於今年稅款的統一入帳日是7月10日，所以不論是現在報稅，或是到6月30日才報稅，都是7月10日入帳，建議想刷卡繳稅的民眾，挑一張月初結帳的卡片，如此一來，7月10日入帳的稅款將會算到8月的帳單，最晚能延至8月底再繳。

▲不論是現在刷卡繳稅，或等到6月30日才報稅，今年統一於7月10日入帳。

結合台灣Pay 領刷卡回饋

不過，今年刷卡繳稅優惠與去年相比，倒是縮水很多，要從中挑選一張最好用的卡片難度增加。長期關注信用卡優惠的《這就是人生》臉書版主SOME GUY表示，今年有3個趨勢值得注意，包含分期零利率的優惠縮水、分期與回饋金只能二擇一、銀行將資源集中在高資產族群；例如永豐銀、星展銀、國泰世華銀只針對財富管理會員，同時提供分期與刷卡回饋優惠。

SOME GUY提到，去年幾家官股銀行如一銀、彰銀等，有12期分期零利率，最低門檻是3千元，今年上海商銀、聯邦銀、安泰銀雖然也有12期零利率，但設下的門檻都提高，例如聯邦銀需稅款單筆6萬元以上，才能分12期零利率。

信用卡達人寶可孟建議，繳稅金額在萬元以下的小資族，可優先考慮官股銀行結合台灣Pay的刷卡繳稅優惠，因為每筆可以拿到50至200元的回饋金，以繳稅萬元、回饋金200元計算，有2％的回饋率，稅金越低、回饋率越高，如果再結合開數位帳戶，就可以拿到更多回饋。

▲繳稅萬元以下的小資族，可考慮參與官股銀行信用卡與台灣Pay優惠活動，有50至200元回饋金。

以台企銀為例，使用台灣Pay綁定台企銀信用卡繳綜所稅，每筆回饋200元刷卡金，但有上限5千名；如果想分期，也有9期零利率，但要注意回饋金與分期只能二選一。

繳稅金額一萬元以上、到數十萬元的持卡人，則可考慮3張卡，包含台新銀行@GOGO卡、台北富邦Open Possible卡、聯邦銀行吉鶴卡。台新@GOGO卡在超商、全聯、外送、繳稅等，推出領券活動，有6％回饋、每月最高200元，領到的券能折抵帳單或是商家消費。若是新戶，在5月底前申請、6月10日前核卡，有90天內限定行動支付系統20％優惠，上限2千台新點，點數也一樣能折抵帳單或消費。

大額繳款人 分期更輕鬆

SOME GUY表示，台北富邦Open Possible卡結合OPEN錢包能在7-ELEVEn繳稅，每期帳單最多繳稅金額在6萬元內，都可以獲得2％回饋，但受限於超商單次繳稅金額需低於3萬元，所以能分5、6、7這3個月去繳，至少可以繳18萬元的稅金。

聯邦銀行吉鶴卡則是給0.2％回饋無上限，只要5、6月繳稅且一次繳清，7、8月的一般消費就有加碼1％回饋金，每戶上限2千元，限量登錄1.5萬名。

▲聯邦銀行吉鶴卡繳稅無回饋上限，7、8月消費還能多加碼1％回饋金。（圖／聯邦銀行提供）

事實上，財政部也有推出「綜所稅款繳款書（自行繳納）—15G」的網頁，能讓大額繳款人自行拆5張單到超商繳費，對此，寶可孟分析，超商代收有限定銀行，而且不能分期，7月繳稅、8月要全部付清，且大部分的銀行都是零回饋，因此他還是建議挑一張能6至9期零利率的信用卡分期就好，例如一銀、台企銀、合庫、聯邦等，都可以6期零利率。

那麼，如果繳稅金額超過信用卡額度該怎麼辦？台新銀行表示，可以提供近一年扣繳憑單提高信用卡額度，調高後若想分期，稅款即可以全額分期，如果調高額度失敗，則只能在原有額度內分期，超過額度的部分則需要一次繳清。



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