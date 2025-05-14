ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

2025聰明報稅　信用卡繳稅最強省錢攻略

今年綜所稅申報延至6月底，若聰明搭配刷卡結帳日，有機會8月底才繳稅。

▲今年綜所稅申報延至6月底，若聰明搭配刷卡結帳日，有機會8月底才繳稅。

圖文／鏡週刊

2025年報稅季開跑！今年多項新制能讓民眾繳稅負擔有感降低，且受美國關稅戰影響，申報時間延至6月底。只是，今年刷卡繳稅的優惠不如去年，但仔細挑還是能找到適合的卡片，小賺優惠或享分期零利率，值得一提的是，不論哪天報稅，都是7月10日統一入帳，挑張月初結帳的卡片，讓稅款成為8月帳單，還能延至8月底再繳。

讓人苦惱的報稅季又來了！不過，若仔細盤點今年報稅制度的改變，並聰明使用信用卡賺優惠，再善用刷卡時間差或分期零利率，就有機會喘口氣。事實上，由於物價飆漲，今年申報個人所得稅扣除額大增，上班族繳稅負擔可望有感降低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先看今年報稅新制，包含綜合所得稅級距調高、基本生活費調高、租金支出扣除、幼兒學前特別扣除額等，均比去年報稅條件更優惠。

個人免稅額　增加5千元

個人免稅額度部分，每人的免稅額提高為9.7萬元，相較去年度增加5千元；標準扣除額增加為13.1萬元，相較去年度增加7千元。再來是每人基本生活費提高至21萬元的保障不課稅，相較去年度增加8千元。

為了鼓勵生育，今年幼兒學前扣除額，也將適用年齡從5歲擴大為6歲，且每人能扣除金額從12萬元提高為15萬元，若有第2名子女（起），每人能扣除22.5萬元，合計能扣除37.5萬元。

而對租屋族來說，今年報稅可節省的稅金也是很有感。KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師洪銘鴻表示，租金從一般扣除額的「列舉扣除額」項目改為「特別扣除額」，讓租屋族更容易適用，且上限也從原先的12萬元提高至18萬元，增加了6萬元。

租金扣抵稅額從去年的12萬元，提高至今年的18萬元，並從列舉改為特別扣除額。

▲租金扣抵稅額從去年的12萬元，提高至今年的18萬元，並從列舉改為特別扣除額。

同時，受美國關稅戰影響，報稅時間從往年5月底，延長至6月30日，繳納最晚可至7月3日，讓民眾有更充裕的時間處理。

扶養侄子女　須出示證明

為了避免納稅義務人踩到報稅雷區，最後還得補稅、甚至罰款，本刊特別整理出民眾最容易出錯之處。第一，包括醫美、坐月子中心、看護費用等，因不屬於醫療性質，無法扣抵稅額。

第二，不少民眾會以扶養本人或配偶兄弟姊妹的小孩，作為特別扣除額，國稅局對此做出明確表示，若是扶養已成年兄弟姊妹，對方必須是因在學、身心障礙或無謀生能力才能成為被扶養人，在學證明必須是正式學籍，要以學生證影本作為憑證；至於扶養侄子、侄女，不用同一戶籍，但必須有同居一家、且受扶養的事實，例如要出示繳學費的帳單等。

再看如何聰明使用信用卡繳稅。由於今年稅款的統一入帳日是7月10日，所以不論是現在報稅，或是到6月30日才報稅，都是7月10日入帳，建議想刷卡繳稅的民眾，挑一張月初結帳的卡片，如此一來，7月10日入帳的稅款將會算到8月的帳單，最晚能延至8月底再繳。

不論是現在刷卡繳稅，或等到6月30日才報稅，今年統一於7月10日入帳。

▲不論是現在刷卡繳稅，或等到6月30日才報稅，今年統一於7月10日入帳。

結合台灣Pay　領刷卡回饋

不過，今年刷卡繳稅優惠與去年相比，倒是縮水很多，要從中挑選一張最好用的卡片難度增加。長期關注信用卡優惠的《這就是人生》臉書版主SOME GUY表示，今年有3個趨勢值得注意，包含分期零利率的優惠縮水、分期與回饋金只能二擇一、銀行將資源集中在高資產族群；例如永豐銀、星展銀、國泰世華銀只針對財富管理會員，同時提供分期與刷卡回饋優惠。

SOME GUY提到，去年幾家官股銀行如一銀、彰銀等，有12期分期零利率，最低門檻是3千元，今年上海商銀、聯邦銀、安泰銀雖然也有12期零利率，但設下的門檻都提高，例如聯邦銀需稅款單筆6萬元以上，才能分12期零利率。

信用卡達人寶可孟建議，繳稅金額在萬元以下的小資族，可優先考慮官股銀行結合台灣Pay的刷卡繳稅優惠，因為每筆可以拿到50至200元的回饋金，以繳稅萬元、回饋金200元計算，有2％的回饋率，稅金越低、回饋率越高，如果再結合開數位帳戶，就可以拿到更多回饋。

繳稅萬元以下的小資族，可考慮參與官股銀行信用卡與台灣Pay優惠活動，有50至200元回饋金。

▲繳稅萬元以下的小資族，可考慮參與官股銀行信用卡與台灣Pay優惠活動，有50至200元回饋金。

以台企銀為例，使用台灣Pay綁定台企銀信用卡繳綜所稅，每筆回饋200元刷卡金，但有上限5千名；如果想分期，也有9期零利率，但要注意回饋金與分期只能二選一。

繳稅金額一萬元以上、到數十萬元的持卡人，則可考慮3張卡，包含台新銀行@GOGO卡、台北富邦Open Possible卡、聯邦銀行吉鶴卡。台新@GOGO卡在超商、全聯、外送、繳稅等，推出領券活動，有6％回饋、每月最高200元，領到的券能折抵帳單或是商家消費。若是新戶，在5月底前申請、6月10日前核卡，有90天內限定行動支付系統20％優惠，上限2千台新點，點數也一樣能折抵帳單或消費。

大額繳款人　分期更輕鬆

SOME GUY表示，台北富邦Open Possible卡結合OPEN錢包能在7-ELEVEn繳稅，每期帳單最多繳稅金額在6萬元內，都可以獲得2％回饋，但受限於超商單次繳稅金額需低於3萬元，所以能分5、6、7這3個月去繳，至少可以繳18萬元的稅金。

聯邦銀行吉鶴卡則是給0.2％回饋無上限，只要5、6月繳稅且一次繳清，7、8月的一般消費就有加碼1％回饋金，每戶上限2千元，限量登錄1.5萬名。

聯邦銀行吉鶴卡繳稅無回饋上限，7、8月消費還能多加碼1％回饋金。（聯邦銀行提供）

▲聯邦銀行吉鶴卡繳稅無回饋上限，7、8月消費還能多加碼1％回饋金。（圖／聯邦銀行提供）

事實上，財政部也有推出「綜所稅款繳款書（自行繳納）—15G」的網頁，能讓大額繳款人自行拆5張單到超商繳費，對此，寶可孟分析，超商代收有限定銀行，而且不能分期，7月繳稅、8月要全部付清，且大部分的銀行都是零回饋，因此他還是建議挑一張能6至9期零利率的信用卡分期就好，例如一銀、台企銀、合庫、聯邦等，都可以6期零利率。

那麼，如果繳稅金額超過信用卡額度該怎麼辦？台新銀行表示，可以提供近一年扣繳憑單提高信用卡額度，調高後若想分期，稅款即可以全額分期，如果調高額度失敗，則只能在原有額度內分期，超過額度的部分則需要一次繳清。


更多鏡週刊報導
【精打細算】220天走遍26國　一家4口百萬環遊世界攻略
【精打細算】出國最怕就醫噴大錢　旅平險購買全攻略
【精打細算】無痛換屋必看　掌握重購退稅聰明省荷包

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

推薦閱讀

Intel先進製程警訊　財務長坦言「接單不顯著」

Intel先進製程警訊　財務長坦言「接單不顯著」

台積電（2330）先進製程領先地位更明確！競爭對手英特爾（Intel）財務長辛斯納（David Zinsner）首度公開承認，先進製程晶片即將推出的製程技術的外部客戶數量仍不多，預計生產的處理器數量「並不顯著」。

2025-05-14 10:55
記憶體喊漲！南亞科爆20萬張大量居成交王　類股齊走揚

記憶體喊漲！南亞科爆20萬張大量居成交王　類股齊走揚

需求面轉佳，外媒報導三星已經在5月初與主要客戶洽談，達成DRAM價格調漲共識，DDR4漲幅約20%、DDR5漲幅約5%，報價調漲消息激勵今（14）日南亞科（2408）開高走高，漲幅放大9%，股價來到44.85元，開盤一個半小時成交量突破20萬張，為上市公司成交排名首位。南亞科領頭上攻，華邦（2344）漲幅達1%多，股價來到18.25元，模組廠威剛（3260），記憶體IC設計晶豪科（3006）等也助攻。

2025-05-14 10:42
樂齡彈性！元大人壽「金享元元」美元利變還本險　生存給付時間自由選

樂齡彈性！元大人壽「金享元元」美元利變還本險　生存給付時間自由選

2025年台灣正式邁入超高齡化社會，當平均餘命不斷延長，且生活與醫療花費持續攀升，做好退休金準備的挑戰性與重要性已不容小覷，根據「中央研究院家庭動態調查-20年退休時間追蹤資料」顯示，在2002至2007年間，台灣男性平均退休年齡為62.2歲，女性為59.4歲；到了2015年至2020年間，男、女性退休年齡分別上升至64.3歲和61.4歲，國人實際退休年齡有延後的趨勢。元大人壽建議，想要擁有安心的退休生活，可以透過提早布局、多元配置、穩健累積等方式，逐步達成退休金準備計畫。

2025-05-14 10:00
快訊／台積電漲23元至992　台股開盤大漲逾300點

快訊／台積電漲23元至992　台股開盤大漲逾300點

美股4大指數漲多跌少，台股今（14日）以21552.42點開出，指數大漲222.28點，漲幅1.04％，指數續走高，大漲逾300點。

2025-05-14 09:04
MSCI半年調整開獎！台股標準型不變　小型股增3刪24

MSCI半年調整開獎！台股標準型不變　小型股增3刪24

MSCI（明晟）今（14）日凌晨公布最新半年度調整，其中與台股相關的全球小型指數成分股變動較多，這次新增新應材3檔，剔除朋程科24檔，半年度調整結果將於5月30日盤後生效。全球標準指數成分股中，台灣並無新增或遭刪除公司。

2025-05-14 08:42
美西線運價明日將升破3千美元、7月估破5千美元　本周上海航班滿載

美西線運價明日將升破3千美元、7月估破5千美元　本周上海航班滿載

美國對中國的關稅稅率未來90天降為30%，讓貨櫃船公司明(15)日的運價調升計畫獲得最大支撐，多數船公司都已通知目前美西約2350美元的運價，15日起調高到2900-3100美元，美東3350美元運價則調升為4000-4100美元；但也有貨櫃船公司表示，原已通知本月15日開徵旺季價附加費(PSS)計畫延至本月底，現在時間太緊迫，不會臨時改為恢復徵收，但下周會視情況再決定是否調升基本運價(GRI)。

2025-05-14 04:00
遠雄港首季獲利年增19%、EPS0.52元　加值園區H棟8月完工添獲利

遠雄港首季獲利年增19%、EPS0.52元　加值園區H棟8月完工添獲利

遠雄港(5607)114年第一季合併營收8.94億元，稅前淨利2.34億元，歸屬於母公司業主淨利1.87億元，年增19.23%，EPS0.52元。公司高階指出，公司目前二期園區出租率已自3月中的61%提高到74%，將提前達到今年破80%的目標，另公司加值園區H棟8月將如期完工，都將增添今年獲利。

2025-05-13 21:01
國喬石化泉州廠首季量產貢獻營收　引國際最新技術提升競爭力

國喬石化泉州廠首季量產貢獻營收　引國際最新技術提升競爭力

國喬石化表示，跨足「碳三產業鏈」的重大關鍵投資項目：泉州國亨已開始貢獻營收成長，產線運作逐步穩定，隨著第二季訂單銷售提升及新規格聚丙烯開出，搭配園區碳三產業鏈下游客戶投產，有望今年內漸進提升稼動率，成為國喬營運成長的一大動能。

2025-05-13 20:14
中信銀澄清湖購地案公司喊冤　金管會：辜仲諒適格性待三審確認

中信銀澄清湖購地案公司喊冤　金管會：辜仲諒適格性待三審確認

中信金（2891）子公司中信銀澄清湖購地案台北地院今（13）日宣判，包括中信慈善基金會董事長辜仲諒等遭判重刑，中信金今傍俛發聲明指出，本案相關同仁並未違背職務，且未獲得任何利益，公司更未受有損害，法院容有誤會，公司支持同仁繼續循司法救濟途徑，以證明清白。

2025-05-13 18:36
台股禁空令退場時機？　金管會給4大指標　

台股禁空令退場時機？　金管會給4大指標　

美中關稅談判有新進度，今（13）日台股上漲200.06點以21330.14點作收，收復川普關稅宣布前的跳空缺口，市場關注台股近況以及「禁空令」何時退場？金管會證期局副局長黃厚銘回應，將考量台美關稅談判結果、相關經濟參數、國際金融情勢變化，以及證券交易市場情況等四大指標，經過綜合考量後才會更進一步決定，截至金管會最新統計數據顯示，擔保維持率180%、借券賣出占比1.9%。

2025-05-13 18:29

讀者迴響

熱門新聞

日月光「長公主」入接班團隊！　起底是美國主持人

台積電1915發重訊！將出售設備給VSMC

綜所稅申報再等等！　3投信逾7檔ETF、基金稅額出錯　　

台積電出售21.6億設備給VSMC　用途曝光

「炒匯禿鷹」曝光惡貫滿盈！　央行總裁楊金龍被誤解

新台幣狂升　台灣3大產業成重災區

57歲退休「月領不到1萬」　她搖頭：多182萬

Nissan爆去年虧損6708億元「宣布將裁員2萬人」

遠雄爆資安事件！公司重訊回應

台積電被看好重返千元榮耀　2因素恐陷多空交戰

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366