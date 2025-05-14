史上最強Q1！鴻海單季賺421億年增逾9成　EPS達3.03元

▲鴻海科技集團董事長劉揚偉。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
鴻海（2317）今（14）日法說公布2025年第1季稅後純益421.08億元，季減9%但年增91%，每股稅後純益（EPS）達到3.03元，單季稅後純益與EPS同步創下歷史同期新高，4大產品當中，電腦終端產品出貨優於期望，預估第2季營運仍將顯著成長，全年營運展望從強勁成長下調整至顯著成長。
展望第2季表現，鴻海表示整體業績將季增與年增，其中雲端網路產品強勁成長，元件其他產品明顯增長，電腦終端產品持平，消費智能產品季減但年增。
由於鴻海第1季出貨產品中，AI 伺服器與通用伺服器營收年增幅度大於50%，主要受惠於北美主要雲端服務供應商需求持續擴大，公司預期第2季AI伺服器將進一步進入加速量產爬坡階段，營收季對季、年對年都會高雙位數成長，佔整體伺服器營收比重進一步來到50%。
鴻海公告，首季營收1兆6443.16億元，季減23%、年增24%；毛利率6.11%，季減0.04個百分點、年減0.20個百分點；營益率2.83%，季減0.20個百分點、年增0.05個百分點。稅後淨利421.08億元，季減9%、年增91%；每股盈餘3.03元，季減9%、年增91%。
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