台幣升值等4大利多推升台股　法人：選擇有競爭力個股布局

▲新台幣升值，帶動外資資金回流。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

受到川普對等關稅、全球匯率變動影響，股市歷經震盪，美國、中國關稅戰近日達成初步協議，同意未來90天各減115%關稅，美對中關稅降至30%、中對美則降至10%。國泰投信指出，關稅的不確定因素慢慢消失，加上台北國際電腦展（COMPUTEX）、股東會旺季在即，以及台幣升值促使國際資金回籠，建議選擇有競爭力的個股進行布局。

國泰投信ETF研究團隊指出，台灣是半導體核心國，台灣廠商在AI世代中扮演重要角色，現今汽車、手機到個人電腦的晶片都仰賴台廠代工生產，其重要性不言而喻，甚至比傳統民生必需品更加剛需，因此若美國總統川普真要課半導體關稅，受傷的依然是美國人民，本次與中國談判的結果已然預示了川普的關稅政策只是談判手段，最終可能就是以10%為主，因此在利空出盡之下，台股基金面仍然良好，預期台灣企業獲利可望持續以雙位數成長，又有COMPUTEX、股東會旺季釋出正向展望等利多加成，而台幣升值又有助外資進場，種種跡象都有望推升台股後市表現。

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國泰永續高股息（00878）基金經理人游日傑表示，台股後市看好，但不可諱言的是，關稅及匯率仍會影響競爭力，台灣企業並非齊頭式成長，AI時代強者恆強，因此投資上必須選擇有競爭力的個股進行布局，即擁有維持長期獲利和市占率等護城河優勢的企業，因此投資人若沒時間頻繁研究個股，就可透過ETF一次投資一籃子股票來分散風險，除了利用市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922）囊括台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）等，在高股息ETF的選擇上也要觀察成分股是否多為大型股，可觀察到00878的電信股、金融股及食品股占比較大，內需產業不受關稅影響，而包括國泰金（2882）、中信金（2891）、元大金（2885）及統一（1216）等等大型企業皆有利提升資產的防禦能力，且ETF有汰弱留強機制，對存股族及退休族都是較為簡單且放心的選擇。

游日傑也說，隨著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將來台並於5/19發表主題演講，同時也會宴請台廠供應鏈固樁，讓科技巨頭是否再集結舉行「兆元宴」，再度成為市場焦點，在AI長期趨勢不變下，有望再掀熱潮，台灣企業除了供應鏈垂直整合優勢外，技術上也足夠領先，形成不可取代的優勢，今年COMPUTEX以「AI Next」為主軸，匯聚近1400家國內外頂尖廠商，顯示AI在GPU算力不斷提升下，也逐步發展至應用端，00878主要成分股包括聯發科（2454）、廣達（2382）、聯電（2303）、緯創（3231）等，涵蓋AI產業核心供應鏈，股價有望「黃」袍加身。