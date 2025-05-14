中信金60萬股東注意！紀念品「可調光檯燈」開領 新增1貼心服務

中信金（2891）60萬股東注意！今（2025）年的股東會紀念品「護眼愛地球可調光檯燈」正式開放領取，至6月6日前可至徵求人徵求場所領取，此次同樣零股也可以領，中信金更增加一個貼心服務，在徵求時間過後至股東會召開期間，也就是6月9日至6月13日，另闢銀行16個據點也都可以前往領取。

長榮飆245元新天價！2因素股價嗨 法人：留意獲利了結賣壓

長榮海運（2603）第1季繳出亮麗財報，加上中美關稅戰暫休兵，帶動今（14）日開高震盪，盤中一度攻高到245元，創歷史新高；但法人表示，股價短線漲幅大，留意獲利了結帶來的賣壓。

美債2檔千億規模ETF股價垂淚 華爾街調查「避險地位堪憂」

受貿易戰驅動的經濟衰退與通膨壓力影響，美國國債作為避險資產的地位正面臨更多擔憂，基準 10 年期國債殖利率 (Yield) 預計在未來一年內將橫向波動，兩檔在台上市規模逾千億ETF連結相關標的，今（14）日股價雙雙走低。

記憶體喊漲！南亞科爆20萬張大量居成交王 類股齊走揚

需求面轉佳，外媒報導三星已經在5月初與主要客戶洽談，達成DRAM價格調漲共識，DDR4漲幅約20%、DDR5漲幅約5%，報價調漲消息激勵今（14）日南亞科（2408）開高走高，漲幅放大9%，股價來到44.85元，開盤一個半小時成交量突破20萬張，為上市公司成交排名首位。南亞科領頭上攻，華邦（2344）漲幅達1%多，股價來到18.25元，模組廠威剛（3260），記憶體IC設計晶豪科（3006）等也助攻。

百萬張保單強制執行惹民怨 立院財委會通過豁免條款14萬元門檻

立法院財委會今（14）審議通過保險法修正案，保單強制執行的豁免條件，全國採行一致標準，解約金是按照衛福部每人最低生活費6個月的1.2倍，經計算大約14萬6730元，根據金管會估算，上百萬張已被發出強制執行命令的保單，大約僅剩約10～20萬件會被強制執行。

泰豐68億元出售桃園觀音廠 股價直奔漲停價位

美國宣布對汽車零組件實施25%關稅，關稅成本影響競爭力，泰豐（2102）決議桃園觀音廠區永久性關廠停產，並進行資產活化處分，參考不動產估價師估價報告，觀音廠土地、廠房交易價格將設定不低於68億元出售，受到售廠消息面激勵，今（14）日股價跳空以21.6元漲停價開出。

Intel先進製程警訊 財務長坦言「接單不顯著」

台積電（2330）先進製程領先地位更明確！競爭對手英特爾（Intel）財務長辛斯納（David Zinsner）首度公開承認，先進製程晶片即將推出的製程技術的外部客戶數量仍不多，預計生產的處理器數量「並不顯著」。

矽力-KY法說會展望失靈 美系外資大砍目標價至365元

矽力-KY(6415)法說會對第二季釋出保守預估，美系外資在新出爐的報告中表示，雖然矽力-KY積極進軍伺服器、數據中心和汽車等市場，但仍需要更長時間來實現，在外匯波動壓力追擊下，對矽力-KY重申「中立」評等，目標價由400元下修至365元，較今（14）日盤中最低價390.5元還低6.53%。

MSCI半年調整開獎！台股標準型不變 小型股增3刪24

MSCI（明晟）今（14）日凌晨公布最新半年度調整，其中與台股相關的全球小型指數成分股變動較多，這次新增新應材3檔，剔除朋程科24檔，半年度調整結果將於5月30日盤後生效。全球標準指數成分股中，台灣並無新增或遭刪除公司。

外資買超台股447億元刷今年第2！中信金買最多 航海王入列前十

AI類股帶頭攻堅下，今（14）日台股開高走高，終場勁揚452.73點，以21782.87點作，突破季線21329點反壓，日線連4紅，外資再度買超447.15億元，連續9個交易日買超，台積電（2330）每股配息由4.5元調高至5元，今日強勢領軍上攻，終場收在999元，再次挑戰千元關卡，外資順勢加碼1萬7528張，居外資買超第4名個股，外資連續四天站在買方。