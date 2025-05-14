外資買超台股447億元刷今年第2！中信金買最多　航海王入列前十

▲外資買超台積電1.75萬張，連四天站在買方。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
AI類股帶頭攻堅下，今（14）日台股開高走高，終場勁揚452.73點，以21782.87點作，突破季線21329點反壓，日線連4紅，外資再度買超447.15億元，不但是連續9個交易日買超，單日買超金額更創今年第2大。其中中信金（2891）成今日外資買超第1名個股，買超張數3萬4747張，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）貨櫃三雄，分居單日外資買超第2名、第6名、第8名個股，買超張數分別2萬1096張、1萬6260張，以及1萬2853張。
台積電（2330）每股配息由4.5元調高至5元，今日強勢領軍上攻，終場收在999元，再次挑戰千元關卡，外資順勢加碼1萬7528張，居外資買超第4名個股，外資連續四天站在買方。
外資除了回補中信金以外，同屬金融股的元大金（2885）居買超第9名個股，買超張數1萬2293張；另AI股廣達（2382）、鴻海（2317）亦是外資買超第3名、第5名個股，買超張數分別1萬8012張以及1萬6675張，聯電為外資買超第10名個股，買超張數1萬1962張。
至於外資今日賣超前10名個股分別群創（3481）3萬3296張、長榮航（2618）1萬3230張、英業達（2356）1萬466張、凱基金（2883）5227張、台灣大（3045）、中華電（2412）4431張、仁寶（2324）4060張、神達（3706）3324張、潤泰新（9945）3099張、永豐金（2890）2808張。
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