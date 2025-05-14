快訊／美股三大指數高開　美超微一度飆漲15%

ETF今年第4檔下市！ 00718B確定6／18終止買賣

今年第4檔ETF下市確定了！櫃買中心公告，「富邦中國政策金融債券ETF（00718B）」，將於6月18日起終止櫃檯買賣。

0050確認1拆4！ 6／18後可便宜買

台灣史上規模最大的ETF分割作業將啟動，今(5/14)元大投信公告確認分割比例1拆4，6月10為分割前最後交易日，6月11日至6月17日暫停交易，6月18日恢復交易。

不等台積電上千元！ 中環賣470張持股套現4.53億元

權值股王台積電（2330）今（14）日在季配息拉高到5元、AI客戶輝達（NVIDIA）接到中東大單等消息激勵下股價開高走高，終場以每股999元作收，市場預期明（15）日再戰千元大關。不過中環（2323）傍晚公告賣台積電470張股票，套現逾4.53億元。

前股王宏達電賣北北投17筆土地給和碩 估每股挹注4.67元

前股王宏達電 （2498）今（14）日公告，將處分桃園及新北共計 17 筆土地，桃園 6 筆建案，總交易金額為 56.38億元，扣除持有成本與稅費後，預計處分利益為39億元。法人推估最快第3季完成認列，挹注每股4.67元。

外資買超台股447億元刷今年第2！中信金買最多 航海王入列前十

AI類股帶頭攻堅下，今（14）日台股開高走高，終場勁揚452.73點，以21782.87點作，突破季線21329點反壓，日線連4紅，外資再度買超447.15億元，連續9個交易日買超，台積電（2330）每股配息由4.5元調高至5元，今日強勢領軍上攻，終場收在999元，再次挑戰千元關卡，外資順勢加碼1萬7528張，居外資買超第4名個股，外資連續四天站在買方。

中信金60萬股東注意！紀念品「可調光檯燈」開領 新增1貼心服務

中信金（2891）60萬股東注意！今（2025）年的股東會紀念品「護眼愛地球可調光檯燈」正式開放領取，至6月6日前可至徵求人徵求場所領取，此次同樣零股也可以領，中信金更增加一個貼心服務，在徵求時間過後至股東會召開期間，也就是6月9日至6月13日，另闢銀行16個據點也都可以前往領取。

廣達Q1每股大賺5.06元 AI伺服器營收佔比上調至7成

廣達（2382）今（14）日公布第1季季報，受惠AI伺服器業務快速成長，第1季稅後純益達 194.98 億元，年增超過 6 成，寫下新高紀錄，每股純益 5.06 元，廣達預期第2季的AI伺服器營收占整體伺服器比重將從60%上調至70%，全年維持3位數成長目標不變。

長榮飆245元新天價！2因素股價嗨 法人：留意獲利了結賣壓

長榮海運（2603）第1季繳出亮麗財報，加上中美關稅戰暫休兵，帶動今（14）日開高震盪，盤中一度攻高到245元，創歷史新高；但法人表示，股價短線漲幅大，留意獲利了結帶來的賣壓。

美債2檔千億規模ETF股價垂淚 華爾街調查「避險地位堪憂」

受貿易戰驅動的經濟衰退與通膨壓力影響，美國國債作為避險資產的地位正面臨更多擔憂，基準 10 年期國債殖利率 (Yield) 預計在未來一年內將橫向波動，兩檔在台上市規模逾千億ETF連結相關標的，今（14）日股價雙雙走低。

記憶體喊漲！南亞科爆20萬張大量居成交王 類股齊走揚

需求面轉佳，外媒報導三星已經在5月初與主要客戶洽談，達成DRAM價格調漲共識，DDR4漲幅約20%、DDR5漲幅約5%，報價調漲消息激勵今（14）日南亞科（2408）開高走高，漲幅放大9%，股價來到44.85元，開盤一個半小時成交量突破20萬張，為上市公司成交排名首位。南亞科領頭上攻，華邦（2344）漲幅達1%多，股價來到18.25元，模組廠威剛（3260），記憶體IC設計晶豪科（3006）等也助攻。