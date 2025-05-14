快訊／美股三大指數高開　美超微一度飆漲15%

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美股14日開盤表現穩健，三大指數呈現不同程度的上漲。道瓊指數上漲88.40點，漲幅0.21%，來到42228.83點；標準普爾500指數微升8.45點，漲幅0.14%，報5895.00點；納斯達克綜合指數則攀升68.62點，漲幅0.36%，達19078.7點。
市場對人工智慧領域的關注持續升溫，美國總統川普計劃改變AI半導體出口規定，促使相關概念股走高。其中，輝達（NVDA）股價上漲2.4%，超微電腦（SMCI）更飆升15%，成為市場焦點。
截至台灣時間5月14日晚上9時58分，三大指數最新表現如下：
- 納斯達克指數報19,033.98點，上漲23.89點，漲幅0.13%；
- 道瓊指數報42,146.43點，微升6.00點，漲幅0.01%；
- 標準普爾500指數略微下滑至5,883.28點，跌幅0.06%。
個股方面，科技股依然是市場的亮點。輝達（NVDA）股價攀升至132.13美元，上漲1.693%；台積電ADR報194.07美元，漲幅0.041%；特斯拉（TSLA）股價來到339.14美元，上揚1.518%。另外，Arm Holdings（ARM）股價大漲3.975%，報131.715美元。相較之下，英特爾（INTC）表現低迷，股價下跌3.967%，至21.665美元。
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