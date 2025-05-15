長榮海運股價再創歷史新高　萬海站回百元關卡

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

記者廖婕妤／台北報導

美中貿易戰暫時休兵90天，雙方相互免去24％對等關稅，維持10%基準稅率，並各自取消91％反制性關稅，消息傳出後業界預期海運市場需求將湧現，激勵長榮海運（2603）股價再度創下新高，今（15）日早盤最高來到252元，漲幅逾3％，萬海航運（2615）股價也重回百元關卡，早盤最高報105元，漲幅逾6％，陽明海運（2609）則漲逾2％。

法人分析，美中貿易戰暫時休兵後，海運市場迅速升溫，艙位需求湧現，尤以中國地區輸出的貨量顯著成長，預計搶運潮會再次出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮海運Q1合併營收為1099.71億元，年增24.07%；歸屬母公司稅後淨利為273.58億元，年增57.39%；EPS為12.64元。萬海航運Q1合併營收為370.90億元，年增34.30％；歸屬母公司稅後淨利為87.32億，年增88.88%，EPS為3.11元。陽明海運Q1合併營收為455.10億元，歸屬母公司稅後淨利為77.76億元，EPS為2.23元。

萬海表示，關稅戰議題導致美線貨櫃運輸暫緩及遞延，但美中經貿會談後5月12日發布聲明同意暫時調降相互的高關稅，且將建立機制，繼續進行協商，可以預期中國重啟出貨將使海運艙位需求激增。

陽明指出，第2季航運市場受對等關稅政策影響，中國往美國出口貨量下降，歐洲/地中海、亞洲近洋線與澳洲、中東等各航線表現則均較第1季穩定。惟各國政策及貿易談判變化迅速，美中貿易談判已取得進展，依最新聲明指出，雙方同意互降關稅90日，中美貨儎需求應可期待；另外，紅海局勢是否真正緩解亦尚待觀察，在確保人員船舶安全情況下，短期內仍將維持繞行好望角措施。

面對瞬息萬變的經營環境，長榮海運則說，將秉持著穩健踏實的經營方針，積極靈活的調整船隊配置，優化航線以貼近客戶的需求，並朝向高效、減碳、智慧化的航運目標邁進，與利害關係人共創未來永續價值。