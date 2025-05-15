技嘉Q1財報亮麗股價強彈　外資：Q2更佳大幅調高目標價

▲技嘉。（圖／資料庫）

記者陳瑩欣／台北報導

技嘉（2376）昨日公布第1季季報，每股賺4.65元，且第2季營運表現可望超越市場預估，激勵今日股價強彈逾2%，美系外資出具最新報告，上修今明年獲利預估，同時調高目標價由255元一口氣調高至350元 ，重申「加碼」評等。

技嘉第1季營收657.47億元，年增19%，營業利益約42.4億元，年增38%；營業利益率6.45%，年增0.87個百分點，稅後盈餘31.16億元，年增54%，每股盈餘（EPS）4.65元。

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技嘉今以上漲3元、266元開盤，雖台股大盤拉回，技嘉至上午11前，股價力挺在紅盤之上，股價最高來到276.5元，創下4個月以來高點。

美系外資在最新出爐的報告中表示，看好技嘉毛利率上漲將推動股價，預估技嘉第2季營運表現將可望超越市場預估，調高今、明年獲利預估，將EPS由原先預估的16.66元及19元分別調高至22.11元及23.37元。

這家美系外資指出，市場低估技嘉第2季營收動能，4月在主機板、顯卡，以及AI伺服器需求帶動，4月營收月增35%，年增6%，預估技嘉第2營收可望達804億元，年增22%，GB機櫃出貨開始顯著貢獻後，技嘉AI伺服器毛利率將可持穩，毛利率有望季增至12%，每股盈餘將上看5.73元。

美系外資進一步表示，看好今年主機板、顯卡，伺服器三大成長動能齊發，儘管上半年因關稅影響，部分訂單有搶先拉貨，下半年可望保持動能。預估主機板應可年增15%、顯卡可強勁成長25%，伺服器也將有低個位數成長。