立委爆新青安分行季配額僅4件　財長急喊「沒有直接下令」

▲財政部長莊翠雲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新版青年安心成家（新青安）房貸承作、撥款件數急凍，立委賴惠員今（15）日爆料指公股行庫分行單季只能配到4千萬，相當於分行1季只能做4件金額約千萬元的房貸授信，財長莊翠雲說：「沒有，財政部沒有直接下令」會再了解行庫新青安授信狀況。

莊翠雲今日赴立院財委會接受質詢時表示，先前國內房市有過熱的情況，財政部和央行都不希望金融資源過度集中不動產，也訂有貸放比例請各銀行注意，因此有要求銀行要就放款集中度和額度控管，至於對各銀行分行額度和新青安並沒有直接下令訂分配額度，這部分可能是看各銀行內部做法有關，財政部會再進一步了解。

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莊翠雲指出，目前房市熱度有在降溫，新青安也往下走，主要是新青安是要協助無自住房屋者買首購宅，從前提提供一些協助，這個立意是很好的，但相關剛性需求有慢慢往下，且新青安到明年7月底即到期，後續政策要如何走，會再觀察檢討。

另外，財政部先前查人頭和出租，已扼止投機，可能造成五大行庫新承作房貸（包括新青安）下降。

而在市場上傳出公股銀嚴管對前十大建商貸款，莊翠雲表示，對公股貸放的大方向即是資源不要過度集中，包括不要配置太多在建商和不動產，在穩定房市的目標下必須有一些方向和作為。